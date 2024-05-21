جهاز الفراعنة يتلقى تأكيدات بشان انضمام صلاح لمعسكر المنتخب المقبل

تنفس الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام حسن الصعداء، بعد تلقى اتحاد الكرة تأكيدات من جانب إدارة ليفربول، بشأن انضمام محمد صلاح نجم الفريق الإنجليزى وقائد الفراعنة لمعسكر المنتخب مع بداية الأجندة الدولية يوم 3 يونيو المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدا بانضمام محمد صلاح، لمعسكر المنتخب الوطنى المقبل المقرر انطلاقه نهاية شهر مايو الجاري، حيث سبق وأن خاطب اتحاد الكرة ليفربول بشكل رسمي بشأن انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب ورد النادي الإنجليزي بحضوره إلى القاهرة وانتظامه في معسكر المنتخب مع انطلاق الأجندة الدولية.

وكان الجهاز الفنى قلق للغاية بشأن مصير انضمام صلاح لقائمة الفراعنة فى هذا التوقيت الصعب، الذى يستعد فيه منتخب مصر لخوض أصعب مباراتين فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستعد الفراعنة لبدء معسكر مغلق يوم 28 مايو الجارى، يتخلله خوض مباراتين أمام بوركينافاسو يوم 6 يونيو فى القاهرة، ثم أمام غينيا بيساوى يوم 10 من الشهر نفسه على أرضها.

وغاب محمد صلاح عن معسكر المنتخب الماضي في أول ظهور لحسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب، وأشارت بعض التقارير إلى وجود حالة من الغضب لدى محمد صلاح تجاه حسام حسن بعد انتقاده خلال مشاركته مع المنتخب بالأمم الإفريقية، مما تسبب فى غياب قائد الفراعنة عن المعسكر الماضى الذى خاض خلاله منتخب مصر غمار البطولة الودية التى أقيمت فى القاهرة بمساركة 4 منتخبات هى كرواتيا ونيوزيلندا وتونس، بالإضافة إلى تونس.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المقبل، حيث يحتاج الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى صدارة المجموعة.