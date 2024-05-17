قائمة منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للساق الواحدة قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، المقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، في مصر.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة المؤهلة لكأس العالم، على أن تقام المنافسات على ملاعب نادي القطامية بتروسبورت.

وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود مصطفى، إسلام مجاهد

الدفاع: مصطفى محمود، إبراهيم قطب، إبراهيم علي، أحمد محمد

الوسط: محمود عبدالعظيم، محمد وائل، محمد أحمد حسن

الجناح المهاجم: زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، أشرف إسماعيل

الهجوم: حسني امبارك، عبدالله مصطفى

فيما يتكون الجهاز الفني للمنتخب الوطني من كل من:

محمد خيري رئيسًا للجهاز .

المدرب التركي مراد بحر مديرًا فنيًا.

رستم محمد مدربًا عامًا.

محمد فوزي مدربًا للحراس.

الدكتور محمد عمارة مدربًا للياقة البدنية.

وشادي أسامة ومحمد نبيل إداريين وعمر أشرف مترجما.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة الباراليمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، ومحمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبدالحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف محمود أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتور منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

محمد عادل حسنى: بطولة إفريقيا للساق الواحدة فرصة لتنظيم كأس العالم 2026

أكد محمد عادل حسني، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، أن الاستعداد لاستضافة البطولة الإفريقية التي تنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 27 مايو الجاري والتي تقام علي ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت، تجري على قدم وساق وذلك من أجل إظهار البطولة بشكل ناجح.

وأضاف حسني في تصريحات صحفية، أن مصر لديها فرصة كبيرة حال نجاح هذه البطولة في تنظيم منافسات كأس العالم 2026. خاصة وان تنظيم كأس الأمم ستعكس مدى الاهتمام وحسن الاستقبال وقدرة مصر على استضافة أي بطولة عالمية هامة.

وأكد حسني أنه حتى الآن هناك تنسيق كامل بين لجنة كرة القدم للساق واللجنة البارالمبية ووزارة الشباب والرياضة، مشيداً بالدعم المعنوي من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية. وأوضح أنه بجانب دعم الدولة هناك أيضاً دعم من الفنانين المصريين، أبرزهم الفنان أحمد أمين ولاعبي فرق الأندية المصرية الكبرى. وأتم عضو لجنة الساق الواحدة قائلاً: "لدينا ثقة أيضاً في لاعبينا في تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، خاصة بعد توفير مدرب فني أجنبي خلال التحضيرات للبطولة، ونتمنى مساندة الجمهور خاصةً أن البطولة تقام على أرضنا ولها طابع خاص في أنها المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.