محمد عادل حسني: جاهزون لتنظيم نسخة تاريخية من كأس الأمم الأفريقية للساق الواحدة

تحدث محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية المصرية، عن آخر الاستعدادات لتنظيم كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 أبريل المقبل.

وقال عادل حسني: "نحن جاهزون لتنظيم نسخة تاريخية من البطولة التي تسهد مشاركة 16 منتخبا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، ونعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة للانتهاء من كافة الترتيبات لتنظيم هذا الحدث المهم".

وأكد، أن الاهتمام بالبطولة يسير بالتوازي على مستوى الجانب التنظيمي وكذلك الجانب الفني الخاص باستعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح أن أهمية البطولة يأتي من كونها مؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى كأس العالم.

وأجريت أمس الجمعة قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات: الكاميرون، نيجيريا، بوروندي، علمًا بأن مباراة الافتتاح ستقام بين مصر ونيجيريا.

وتضم باقي المجموعات:

المجموعة الثانية: ليبيريا، المغرب، أوغندا، السنغال

المجموعة الثالثة: غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر

المجموعة الرابعة: أنجولا، تنزانيا، سيراليون، رواندا

حضر القرعة كلًا من: الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وسيلستي تشياما نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة داخل اللجنة البارالمبية، سارة سمير المعايرجي نائب رئيس لجنة كرة القدم الساق الواحدة باللجنة البارالمبية، جورج شالشتن المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي والسكرتير العام للاتحاد الدولي للعبة، خالد عبدالحفيظ أمين صندوق الاتحاد الإفريقي، وعمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية المصرية، وعبدالله شيكا مؤسس اللعبة وقائد المنتخب، زاهر شبل مهاجم منتخب مصر.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

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