الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز

عالم

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

البلوجر العراقية
البلوجر العراقية أم فهد

أثارت صورة لجثة البلوجر العراقية أم فهد عارية من المشرحة، الكثير من الجدل والضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مزاعم تسريب صور الجثة عارية، مما دفع نشطاء للمطالبة باعتقال الفاعل. 

صور جثة أم فهد 

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جثة البلوجر الشهيرة باسم أم فهد وهي عارية.

وأثارت الصور المسربة لجثة غفران مهدي سوادي، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية مع الفاعل. 

الاتهامات لاحقت الطبيب الشرعي في مصلحة الطب العدلي القائم على تشريح الجثة.

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مقتل أم فهد

وخلال اليومين الماضين، أثار مقتل البلوجر العراقية وصانعة المحتوى شهيرة أم فهد، الكثير من الجدل، عقب رصد كاميرات المراقبة في أحد شوارع العاصمة بغداد بالعراق، حيث ظهر مسلح على دراجة نارية يفرغ الرصاص في رأس سيدة. 

وكان قاتل أم فهد مسلح يستقل دراجة نارية، حيث تبين من الفيديوهات التي وثقتها كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، أنه كان يختبئ خلف سور ثم توجه نحو سيارة بأحد شوارع العاصمة بغداد وفتح الباب وأطلق الرصاص على سيدة داخل السيارة، وتبين فيما بعد أنها صانعة للمحتوى العراقية أم فهد.

من هي أم فهد؟ 

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واشتهرت أم فهد عبر منصات التواصل الاجتماعي بمحتواها الجريء، حيث عادةً ما كانت تنشر فيديوهات لها وهي ترقص، وكان يتابعها آلاف المتابعين عبر موقع تيك توك وإنستجرام. 

وفي فبراير 2024 حكم عليها بالسجن 6 أشهر، بتهمة نشر أفلام وفيديوهات تتضمّن أقوالًا مخلة بالحياء العام، حيث عرضتها على الجمهور عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفتحت أجهزة الأمن العراقية تحقيقًا بعد مقتل البلوجر العراقية غفران مهدي سوادي الشهيرة بـ أم فهد، إثر تعرضها لعملية اغتيال شرق العاصمة بغداد، وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، السبت، إنه تم تشكيل فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل أم فهد.

البلوجر العراقية ام فهد العراقية تشريح الجثة تسريب صور الجثة البلوجر الشهيرة من هي ام فهد

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