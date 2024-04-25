تحقيقات 7 ساعات.. النيابة تواجه البلوجر نادين طارق بمقاطع خادشة

قررت نيابة الهرم حبس البلوجر نادين طارق 4 أيام على ذمة التحقيقات التي استمرت قرابة 7 ساعات.

واجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح وحررت محضرا حمل رقم ١٩٩٩٠ /٢٠٢٤ جنح الهرم.

واعلنت وزارة الداخلية ضبط احدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.