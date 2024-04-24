آخرهم نادين طارق.. "بلوجرز الإسفاف" على السوشيال ميديا خلف القضبان

نصب واستيلاء على أموال المواطنين وتهديد القيم الأسرية واستقرار المجتمع.. تهم خطيرة تواجه البلوجرز ومشاهير السوشيال ميديا بسبب أسلوب الإسفاف الذي يتبعونه بهدف تحقيق الأرباح والمشاهدات، حتى يقعوا في فخ الجهات الرقابة التي تقف بالمرصاد لجرائمهم.

البلوجر آية طارق وشهرته إعلاميًا بـ«نادين طارق» تواجه تهمة نشر فيديوهات منافية للآداب.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا برصد فيديوهات تحتوي على إشارات وإيحاءات منافية للآداب للبلوجر الشهيرة نادين طارق بغرض تحقيق مشاهدات وحصد مبالغ مالية ضخمة.



بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليها والتحفظ على هاتفها، كما تم التحفظ على عدد من مقاطع الفيديو، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

سوزي الأردنية

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على البلوجر سوزري الأردنية، بتهمة التعدي على القيم الأسرية، عقب نشرها فيديوهات تتضمن محتوى غير لائق عبر تطبيق "التيك توك".



وتبين أنها لم تقصد نشر الفجور والفسق حين رددت عبارة «آه في الشارع اللي وراه»، وآتت بحركات وإشارات منافية للآداب، وقصدها من نشر الفيديوهات تحقيق أرباح تتقاضاها بالدولار.

وعقب تحقيقات موسعة تم إخلاء سبيل المتهمة.

سلمى الغزولي

وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر سلمى الغزولي في وقائع تتعلق بالنصب في تجارة الملابس، عبر مواقع التسوق الإلكتروني، وأكد بيان الداخلية أن حصيلة المبالع 99 مليون جنيه.

وتورطت المتهمة في النصب علي المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه، مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" دون الوفاء بذلك.

هدير عاطف

كما تبين أن البوجر هدير عاطف متورطة في النصب والاحتيال على المواطنين مع آخرين حيث دعت المواطنين لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار خلال فترات دورية محددة.



وأقرت بدعوتها وطليقها "بلال" الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو 7 أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل أرباح، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك معمها شقيقة بلال وزوجها.