«مصر كلها شايفة».. هل استحق حسام حسن الطرد أمام الزمالك؟

تلقى نادي الزمالك، هزيمة أمام سموحة، بهدف نظيف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.



وجاءت ردود أفعال سلبية حول هزيمة الزمالك، أمام سموحة، خاصة في ظل تراجه نتائج الفريق محليًا، واحتلاله المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الممتاز.



وقال أحمد سامي مدرب سموحة على الفوز أمام الزمالك: "نجحنا في حصد الثلاث نقاط، وهو الأهم اليوم، ذاكرنا الزمالك كويس، واللاعبون نفذوا التعليمات".



وأضاف: "حسام حسن لا يستحق الطرد، والأخطاء التحكيمية أصبحت موجودة في كل مباريات الدوري".



في السياق، وجه حسام حسن مهاجم فريق سموحة، رسالة إلى حكم مباراة الزمالك، محمود البنا، بعد إشهار الأخير له بطاقة حمراء.

وقال حسن عبر "استوري" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أتمنى كابتن محمود البنا يراجع نفسه (وبعدين همثل ليه في لعبة مصر كلها شايفة عكس إللى حضرتك شايفه)".



في السياق، علق جهاد جريشة، على الجدل حول قرار محمود البنا، حكم مباراة الزمالك وسموحة في لقاء الفريقين في الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال في تصريحات صحفية: "سموحة يستحق ضربة جزاء وقرار البنا هو قرار خاطئ بنسبة 100%".