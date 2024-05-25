السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا

غزة
غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 232 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل  العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

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إسرائيل ترفض قرار "العدل الدولية".. جانتس: مستمرون فى حربنا على غزة

بعد قرار "العدل الدولية".. إسرائيل تشن هجومًا مكثفًا على رفح وشمال غزة

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال شن مساء الجمعة، هجومًا واسعًا وغير عادي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار القصف على مدينة جباليا ومخيمها شمال القطاع.

جاء ذلك عقب أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الأخيرة استهداف منازل وتجمعات المواطنين جنوب ووسط وشمال القطاع، مع استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء أخرى من شمال غزة، الذي خرجت مستشفياته عن الخدمة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب "مجازر" مروعة بحق المواطنين الأبرياء.

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تقارير فلسطينية: رد فعل إسرائيلي عنيف في غزة بعد قرار "العدل الدولية"

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35857 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 57 شهيدًا و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 35857 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و80239 مصابًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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عاجل.. 100 شاحنة مساعدات وصلت غزة عبر الرصيف الأمريكى

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • شن قذائف المدفعية بكثافة على حى تل الهوا جنوب القطاع انطلاقًا من محور نتساريم.
  • أكثر من 20 مولودًا حياتهم مهددة بسبب اقتراب توقف مولدات الأكسجين في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.
  • قصف شقة سكنية لعائلة جودة في برج النوري شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.
  • قصف منزل في شارع النفق الجديد شمال مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط إصابات.
  • قصف منزل لعائلة حماد مقابل عيادة الوكالة القديمة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة؛ دون إصابات.
  • انتشال شهداء ومصابين من تحت أنقاض منزل تم قصفه في حي الدرج بمدينة غزة.
  • قصف منزل في شارع النفق الجديد شمال مدينة غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.
  • شن قذائف المدفعية بكثافة تجاه حي الزيتون شرق مدينة غزة، وشرق دير البلح وسط القطاع.
  • شن سلسلة غارات جوية على مخيم جباليا شمال القطاع لليوم الثالث عشر تواليًا، مع فرض السيطرة بالقوة النارية على بلوكات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 ومربع رياض الصالحين، وغيرها من المناطق.
  • شن سلسلة غارات جوية على مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب القطاع.
  • شن قصف مدفعي كثيف على شرق بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.
جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 232 من العدوان غزة رفح شمال غزة محكمة العدل إسرائيل

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