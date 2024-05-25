اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 232 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

بعد قرار "العدل الدولية".. إسرائيل تشن هجومًا مكثفًا على رفح وشمال غزة

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال شن مساء الجمعة، هجومًا واسعًا وغير عادي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار القصف على مدينة جباليا ومخيمها شمال القطاع.

جاء ذلك عقب أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الأخيرة استهداف منازل وتجمعات المواطنين جنوب ووسط وشمال القطاع، مع استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء أخرى من شمال غزة، الذي خرجت مستشفياته عن الخدمة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب "مجازر" مروعة بحق المواطنين الأبرياء.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35857 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 57 شهيدًا و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 35857 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و80239 مصابًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية