تقارير فلسطينية: رد فعل إسرائيلي عنيف في غزة بعد قرار "العدل الدولية"

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن سلسلة من الضربات أصابت طرقات ومنازل في حي الشابورة بوسط رفح بعد وقت قصير من تلاوة حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي، بحسب رويترز.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن غارات جوية في أنحاء قطاع غزة، وذكرت رويترز نقلا عن سكان ومسعفين في رفح أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أهدافا. سجل هذا الفيديو لحظة الغارة الجوية وتم تصويره من داخل مبنى مجاور، وشوهدت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء في أعقاب الحادث.

“العدل الدولية” تلزم إسرائيل بوقف حربها على غزة

وأمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة في حكم تاريخي من شأنه أن يزيد الضغوط على الدولة المعزولة بشكل متزايد.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، إن الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر ويصنف الآن على أنه "كارثي"، مما يعني أن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في وقت سابق "لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن التغيير في الوضع الإنساني". الموقف".

وقال إن المحكمة صوتت بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين على أن "إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظرا لتدهور ظروف الحياة التي يواجهها المدنيون في محافظة رفح... أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في محافظة رفح قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفاً معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً".

يعد حكم محكمة العدل الدولية يوم الجمعة هو التدخل الثالث للمحكمة - والأكثر أهمية على الإطلاق - في الصراع، ويأتي بعد أربعة أيام من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة منفصلة مقرها أيضًا في لاهاي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال. لكبار مسؤولي حماس والإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.