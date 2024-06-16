سقوط أجزاء من عقار مأهول بالسكان غرب الإسكندرية

شهدت منطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق، مما تسبب في إصابة شخص.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ بسقوط أجزاء من منزل شارع مسجد ناجى بالطريق الرئيسي المؤدي الي العجمي، مما تسبب في إصابة شخص.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسؤولي الحي وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين ان العقار مكون من دور ارضى سكنى وثلاثه طوابق والدور الأول مشغول بالسكان، وسقوط ستاره السطح على بلكونه الثالث.

تسبب الانهيار في إصابة رمضان مصطفى، تصادف مروره وتم نقله بالإسعاف، وأفاد مسئولو الحي أنه سبق وتم إرسال إشارة بإخلاء العقار، وإحالة الملف لمهندس المنطقة لسرعة عرض العقار على لجنة المنشآت، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.