الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار فى الجمرك بالإسكندرية

انهيار أجزاء من
انهيار أجزاء من عقار

قررت النيابة العامة بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار شرفة عقار قديم مكون من 4 طوابق دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار لفحصه.

انهيار أجزاء من عقار

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من شرفة العقار رقم 5 حارة الهلال دون حدوث إصابات، وعلى الفور انتقل ضباط قسم الجمرك ومسئولو الحي وإدارة المشروعات إلى موقع البلاغ.

العقار خالٍ من السكان

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار المكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية خالٍ من السكان عدا الأرضي، وسقوط أجزاء من شرفة شقة سكنية بالطابق الرابع دون حدوث إصابات، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار، وأن العقار صادر له قرار ترميم 32 لسنة 2010، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


وقررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان بمنطقة القباري دون حدوث أي إصابات أو وفيات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال سكان العقار عن الواقعة، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه.

تشكيل لجنة هندسية انهيار أجزاء عقار بمنطقة الجمرك بالاسكندرية

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