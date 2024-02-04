بالاسم فقط.. "الدستور" تعلن للطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

يعلن "الدستور"، من خلال الموقع نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بمحافظة الاسكندرية للعام الدراسي الأول، والتى يبحث عنها أولياء الأمور والطلاب علي مواقع الإنترنت، وذلك بالاستعلام برقم الجلوس لظهور النتيجة لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024

ويوفر «الدستور» رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الاسكندرية برقم الجلوس فقط عبر رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الاسكندرية .

نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الاسكندرية

كان قد اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 83.6 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 86490 طالب وطالبة.

وقدم المحافظ، التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

وكانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 وانتهت في 24 من يناير الجاري، وذلك وسط استعدادات مكثفة خلال أيام الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة ملائمة للطلاب.

وبلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية 106648 طالبًـا أدوا امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب.

كانت قد أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2024 سيتم إعلانها عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات وكافة أعمال الكنترول وأعتماد اللواء محمد طاهر الشريف لها بشكل رسمي قبل نشرها على الموقع الرسمي للمديرية.