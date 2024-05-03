يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، عن آخر المستجدات المتعلقة بمشادته الكلامية مع المحترف محمد صلاح قائد منتخب مصر.

وكان صلاح قد دخل في مشادة كلامية مع كلوب قبل إشراكه كبديل في مباراة ليفربول ضد توتنهام مطلع الأسبوع، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسبير على ملعب أنفيلد رود، يوم الأحد في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هو أمر تم حله بالكامل، ليس هناك مشكلة، لو لم نكن نعرف بعضنا لفترة طويلة، لم أكن متأكدًا كيف سنتعامل مع هذا، ولكننا نعرف بعضنا لفترة طويلة ونحترم بعضنا البعض كثيرًا".

وأوضح: "نحن على ما يرام تمامًا بخصوص هذا الأمر. إنها ليست قصة ذات أهمية. ولكن بشكل عام، الوضع المثالي هو أن يكون الجميع في أفضل حال، نفوز بالمباريات ونسجل الأهداف بكثرة وبعدها لا تحدث مثل هذه الحوادث".

وعند سؤاله عما إذا سيبدأ صلاح كأساسي في المباراة المقبلة، قال: "لدينا ثلاث مباريات قادمة وتريدون مني أن أغير عاداتي تمامًا؟ (يقصد بالإفصاح عن التشكيل)، تريدون معرفة تشكيل الفريق بأكمله؟".

واختتم قائلًا: "مستقبل صلاح؟ عليكم أن تعتادوا على أن لا يكون هذا موضوعي. إنه مذهل ولكن يجب ألا أتحدث عن ذلك، سيقرر الآخرون ذلك. أنا الشخص الخاطئ للحديث عن هذا. أنا فقط أحاول المساهمة في أساس المستقبل للنادي. هذه القرارات للآخرين".

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريقه ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ويمكنه التوقيع لأي فريق بصفة مجانية اعتبارًا من يناير المقبل، في ظل اهتمام مسئولي دوري روشن السعودي بالحصول على خدماته من النادي الإنجليزي.