نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة بني سويف

تنشر “الدستور” نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، للعام الدراسي 2024/2023 حيث بلغت نسبة النجاح 73.69 % لطلبة النظامي و33.6 % للمنازل،حيث تقدم للامتحان 56 ألف و721 للنظامي حضر منهم 56 ألف و234 طالبًا للنظامي،وتقدم لامتحان المنازل 828 حضر منهم 744 طالبًا.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بني سويف

وبلغت نسبة النجاح الفصل الدراسي الأول لطلاب الإعدادية العامة المهنية 79.7 %، ونسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 75 %، ووصلت نسبة النجاح إلى 89.7% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2024

ويوفر موقع الدستور رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2024 للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف

وجاءت إدارة تعليم الواسطى جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70 %، ثم إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 78.04 %، وإدارة الفشن في المركز الثالث بنسبة 66.03 %، وفي المركز الرابع ناصربنسبة نجاح 76.69 %، تلتها إدارة تعليم اهناسيا بنسبة 67.54 %، فإدارة ببا بنسبة 77.84 %، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 59.03 %.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024/2023، جرى عقدها في الفترة من 17 إلي 24 يناير الماضي، حيث تقدم للامتحانات أكثر من 59 ألف طاليًا وطالبة تم توزيعهم على 309 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر2030.