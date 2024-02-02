الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 1400 مواطن فى 6 تخصصات طبية ببنى سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، من خلال إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

توفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية

وأشار إلى أن هذه القوافل، تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية “على مدار يومين بقرية جبل النور مركز ببا، مكونة من 7 عيادات في 6 تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة" وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1415 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 56، معمل طفيليات 38، حالات الأشعة العادية 11، استصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 95 حالة.     

عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

بني سويف وزارة الصحة قافلة حياة كريمه ببا

مواد متعلقة

افتتاح مسجدى السلام والأنوار المحمدية ببنى سويف

محافظ بنى سويف يشهد احتفالية "حياة كريمة" لتكريم المتطوعين

"تعليم بني سويف" يفوز بالمركزين الأول والثاني في الوحدات المدرسية

محافظ بنى سويف يشهد استلام دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة

إزالة 85 حالة تعدي بالمرحلة الأولى من الموجة الـ 22 ببنى سويف

خلال جولته.. محافظ بني سويف يستمع لمطالب أسرة ويوجه بمساعدتها

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ خطة الرصف والمحاور المرورية الجديدة

4 مصابين فى حادث تصادم ببنى سويف

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

"الهروب الكبير".. نجم بيراميدز يبدأ سيناريو التمرد من أجل الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟