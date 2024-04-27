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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل.. خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

موجة حر
موجة حر

نقل موقع "جلوبال" عن خبراء في الأرصاد الجوية، تحذيرهم من موجة حر شديدة تضرب مصر، وفيضانات بمناطق متفرقة في العالم بينها سوريا.

وأشار الموقع إلى أن التغير المناخي ليس مجرد أخبار ننقلها ولا مجرّد تحذيرات تطلقها المنظمات المهتمة بالبيئة، بل خطر حقيقي يتربص بالكوكب.

ونقل الموقع عن المتنبئ الجوي شادي جاويش: "حالة التغير المناخي تسود المنطقة ككل حاليا، ودرجات الحرارة تعد قياسية بالنسبة لشهر أبريل، إذ سجلت في القاهرة درجة 40 درجة مئوية، وفي تركيا 39 درجة مئوية، وذلك نتيجة امتداد كتلة هوائية حارة من الجنوب وصلت حتى جنوب البحر الأسود".

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