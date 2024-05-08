عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

نقلت مصادر إعلام إسرائيلية، عن قناة 13 الإسرائيلية، أن مصر هددت بالتوقف عن مساعي الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها.

وأكدت التقارير الإعلامية الإسرائيلية، أن مصر هددت بأنها ستعيد دراسة عملها كوسيط إذا لم تغير إسرائيل مواقفها الحالية، والتى تعوق جهود الوصول لهدنة فى غزة.

كان مصدر مصرى رفيع المستوى قد أكد فى تصريحات، فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الوفد الأمني المصري أكد لجميع الأطراف المشاركة فى مفاوضات الهدنة التى ترعاها مصر، خطورة التصعيد وعدم الالتزام بالمسار التفاوضي.