عاجل.. الاحتلال يشن غارات على عدة مناطق فى قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، سلسلة غارات على عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما أطلقت نيرانها تجاه شاطئ النصيرات والزوايدة وسط القطاع.

كذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35،456 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79،476 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.