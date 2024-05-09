الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عضو بالكنيست: إما صواريخ أمريكية دقيقة أو سنقوم بتدمير عشرات المباني

عضو الكنيست الإسرائيلي
عضو الكنيست الإسرائيلي تالي جوتليب

انتقدت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي جوتليب من حزب "الليكود" الحاكم الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، تعليق الولايات المتحدة شحنات الذخيرة الأمريكية مؤقتا لإسرائيل.

وردا على ذلك، هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عضو الكنيست تالي غوتليب حيث قال: "تصريحاتها فظيعة وعلى المسؤولين ألا يتحدثوا بهذه الطريقة".

وأشار ماثيو ميلر إلى تجميد شحنات الأسلحة، وصرح بأن الولايات المتحدة علقت شحنات من الذخيرة وأنهم يفكرون في تجميد شحنات إضافية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ألقت عضو الكنيست جوتليب باللوم على إدارة بايدن، وكتبت على حسابها على منصة "X": "الولايات المتحدة وهي واحدة من أكبر داعمي حماس منعت هجوما في رفح.. الولايات المتحدة حريصة على الكذب.. العدو لا يفهم سوى الأفعال وليس التهديدات".
 


وأضافت "أنا لا أؤمن بحماس! أنا لا أؤمن بحماس! كان من الواضح بالنسبة لي أنه فقط باستخدام القوة والمزيد من القوة سنتمكن من إخضاع حماس.. حماس "توافق" عليك".

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