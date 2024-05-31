الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم المدارس الحكومية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث أولياء الأمور خلال الفترة الحالية، على موقع وزارة التربية والتعليم، للتقديم في المدارس الحكومية، ويقدم “الدستور” لأولياء الأمور، رابط التقديم للتسهيل عليهم.

موعد التقديم في المدارس الحكومية

وقررت وزارة التربية والتعليم، أن يبدأ التسجيل للعام الدراسي 2024 للطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية واللغات بدايةً من شهر يونيو، وسيكون التقديم متاحًا عن طريق رابط إلكتروني ينشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن بوابة المعلومات الرسمية.

شروط التقديم في المدارس الحكومية

وحددت وزارة التربية والتعليم، الشروط العمرية للمتقدمين للصف الأول الابتدائي والتي تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 9 سنوات مع استثناء يوم 1 أكتوبر 2024، حيث سيتم قبول الأطفال الأكبر سنًا بناءً على البيانات المتوفرة لدى كل إدارة تعليمية وسيتم اختيار الطلاب للانضمام إلى الصف الأول عبر نظام إلكتروني شامل.
 

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 الترم الثاني

خطوات التقديم في المدارس الحكومية

للتقديم في المدارس الحكومية، يجب زيارة المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.
ويمكن لولي الأمر استخدام حسابه أو إنشاء واحد جديد للمتابعة.

ويطلب من ولي الأمر إدخال البيانات الشخصية وكلمة السر للوصول إلى قسم الطلبات.
ويتم تحديد المدرسة ويكمل ولي الأمر عملية التسجيل بإدخال معلومات الطالب والوالدين والعنوان بدقة.

ويسجل ولي الأمر تفضيلاته للمدارس، مع مراعاة الأفضلية للمدارس الأقرب لمحل السكن.

وعقب إتمام عملية التسجيل يجب حفظ كافة البيانات المدخلة.

ويمكن لولي الأمر متابعة حالة القبول باستمرار من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.

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موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج امتحانات سنوات النقل 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية

طباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي 2024-2025.

شهادة ميلاد الطالب مع نسخ منها.

صورة من بطاقة الهوية الشخصية لكل من الأب والأم (سارية).

8 صور شخصية للطالب بحجم 4x6.

وصل مياه أو كهرباء باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة عقد إيجار موثق بتاريخ سابق للتأكد من عنوان الطالب.

ختم البطاقة الصحية للطالب مع إحضار الطوابع الصحية اللازمة على دفتر التأمين الصحي بحسب سنة ميلاد الطالب، بالإضافة إلى نسخة منها.

ويشترط حضور الأب والطفل بعد قبول الطالب لتقديم الأوراق للمدرسة، وفي حالة السفر يمكن للولاية التعليمية لوالدة الطفل تقديم الأوراق.

وفي حالة الطلاق، يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية للأم.

وفي حالة وفاة الأب، يجب تقديم شهادة الوفاة.

وحافظة بلاستيك لحفظ الوثائق.

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