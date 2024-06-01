بعد قرار إيقافه من اتحاد الكرة.. محامى الشيبى: سنصعد الأمر فى كل الجهات

كشف هاني بكري محامي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، آخر تطورات أزمة اللاعب مع حسين الشحات لاعب الأهلي، مؤكدًا على أنه سيتقدم بشكوى للفيفا بشأن قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف محمد الشيبي لمدة 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لمخالفته اللوائح بعد اللجوء إلى القضاء المدني الذي قضى بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وقال هاني بكري في تصريحات تليفزيونية: "بالنسبة لرد فعلنا سنتخذ كل الإجراءات القانونية في كل الاتجاهات حتى نجلب حق محمد الشيبي فقد تعرض اللاعب للظلم بدل المرة 3 مرات، الأولى كانت في مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز عندما قام مجموعة من لاعبي الفريق الأحمر بضربه في الملعب، واللاعب تقدم بشكوى في الاتحاد لكن الاتحاد تجاهل تمامًا ولم يأخذ اللاعب حقه".

وأضاف: "أما الموقف الثاني الذي تعرض فيه اللاعب للظلم، تعرضه للسباب والضرب أمام المصريين والعرب والعالم أجمع ومع ذلك يتم لومه بعد أن لجأ للقضاء المدني".

وأكمل: "أما المرة الثالثة التي ظُلم فيها فكانت أمس بعد صدور حكم ضد حسين الشحات لنتفاجأ بقرار من اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب وتغريمه 100 ألف جنيه".

واستكمل: "سنقوم بتصعيد الأمر وسنلجأ لكل الطرق الشرعية ولو وصل الأمر الذهاب إلى الفيفا لجلب حق اللاعب سنفعل ذلك لأنه لم يخطىء باللجوء إلى القضاء".

وبسؤاله عن وجود مساعي للصلح علّق: "لم يكن هناك مساعي للصلح، والولد كرامته غالية عليه وشعر بإهانة أمام العرب وزوجته وأبنائه وعائلته وأبناء بلده، وهو يرفض الصلح تمامًا".

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