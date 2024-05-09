عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في الجولان السوري المحتل

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن صافرات الإنذار دوت في جنوب هضبة الجولان السوري المحتل بعد الاشتباه بتسلل مسيرة في الأجواء.



وجاء في بيان نشره الجيش الإسرائيلي في قناته على "تلغرام": "دوت صافرات الإنذار في جنوب هضبة الجولان بعد الاشتباه بتسلل مسيرة".



وبين وقت وآخر تنطلق صافرات الإنذار الإسرائيلية في منطقة الجولان السوري المحتل، إنذارا بسقوط قذائف قادمة من الجانب السوري. ويأتي ذلك وسط التوتر الذي تشهده الحدود السورية الإسرائيلية بعد أيام قليلة على انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.



ودخلت الحرب في غزة يومها الـ215، فيما أفيد اليوم عن استئناف مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى في القاهرة في حضور جميع الأطراف.



وتواصل إسرائيل لليوم الثالث على التوالي عمليتها العسكرية في رفح بالتزامن مع جولة جديدة من مفاوضات التهدئة الجارية في القاهرة بهدف التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة ووقف كامل لإطلاق النار.



هذا، وتشهد رفح اشتباكات ضارية بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في أعقاب سيطرة الأخير على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهو نقطة دخول حيوية للمساعدات القادمة عبر مصر.



