الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

نتنياهو
نتنياهو

أكد تقرير عبري، الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسئولون كبار آخرون سيجتمعون مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز بعد ظهر اليوم في تل أبيب.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سيجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، وغيرهما من كبار المسئولين الإسرائيليين مع رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، في الساعة 1:30 بعد الظهر. 

وقال مصدر إسرائيلي، لـ"تايمز أوف إسرائيل"، إن الاجتماع يأتي وسط جهود مكثفة للتوصل إلى صفقة بشأن المحتجزين مع حركة حماس.

ويجري بيرنز جولات مكوكية بين عاصمتي الوسطاء القاهرة والدوحة في المحادثات في الأيام الأخيرة.

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يأتي هذا فيما أكدت إدارة بايدن ليلة الثلاثاء، التقارير التي تفيد بأنها احتجزت مؤخرًا شحنة كبيرة من القنابل زنة 2000 و500 رطل كانت تخشى أن تستخدمها إسرائيل في عملية برية كبيرة في مدينة رفح المكتظة بالسكان جنوب قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة تعد هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع حرب إسرائيل في غزة التي تحتجز فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة للجيش الإسرائيلي، والتي كانت تزوده بها بشكل شبه دائم منذ 7 أكتوبر.

وتعارض واشنطن بشدة شن هجوم كبير في رفح، اقتناعًا منها بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تشن هجومًا بينما تضمن سلامة ما يزيد على مليون فلسطيني يحتمون هناك.

وعقدت الولايات المتحدة اجتماعين افتراضيين مع كبار المسئولين الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة، للتعبير عن المخاوف بشأن عملية رفح المحتملة، وتقديم بدائل لكيفية استهداف إسرائيل حماس في المدينة دون القيام بغزو واسع النطاق.

وستستمر هذه المحادثات، لكن البيت الأبيض قرر أنها غير كافية للتعبير عن مخاوفه، كما قال مسئول كبير في إدارة بايدن لتايمز أوف إسرائيل.
وقال المسئول: "بينما بدا أن القادة الإسرائيليين يقتربون من نقطة اتخاذ القرار الشهر الماضي بشأن مثل هذه العملية، بدأنا في مراجعة متأنية لعمليات النقل المقترحة لأسلحة معينة إلى إسرائيل قد تستخدم في رفح".

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