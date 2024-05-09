الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. بايدن: سنوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل حال شن غزو كبير على رفح

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى يوم الأربعاء إنه سيوقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل – التي اعترف بأنها استخدمت لقتل المدنيين في غزة – إذا أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح.

أضاف بايدن لإيرين بيرنيت من شبكة CNN في مقابلة حصرية على برنامج “إيرين بيرنيت أوتفرونت”: "المدنيون قد قتلوا في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي ينتهجونها ضد مراكز السكان"، مشيرًا إلى القنابل البالغة الوزن 2000 رطل التي أوقف شحنها بايدن الأسبوع الماضي.

وتابع: "أوضحت بوضوح أنه إذا دخلوا رفح - لم يدخلوا رفح بعد - إذا دخلوا رفح، فلن أزود بالأسلحة التي تم استخدامها تاريخيًا للتعامل مع رفح، للتعامل مع المدن - للتعامل مع تلك المشكلة"، قال بايدن.

ويأتي إعلان الرئيس عن استعداده لربط الأسلحة الأمريكية بتصرفات إسرائيل بمثابة نقطة تحول في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر بين إسرائيل وحماس، وكان اعترافه بأن القنابل الأمريكية قد استخدمت لقتل المدنيين في غزة بمثابة اعتراف صارخ بدور الولايات المتحدة في الحرب.

وقال بايدن إنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء غزو بري كبير لرفح.

واستكمل: “سنواصل التأكد من أمن إسرائيل فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي صدرت من الشرق الأوسط مؤخرًا”. "لكن هذا خطأ. لن نقوم بذلك – لن نقوم بتزويد الأسلحة وقذائف المدفعية”.

وقد أوقفت الولايات المتحدة بالفعل شحنة من "الذخائر عالية الحمولة" بسبب العمليات الإسرائيلية المحتملة في رفح دون خطة للمدنيين هناك، وفقًا للبنتاغون، على الرغم من أنها قالت إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تلك الشحنة. وقالت الإدارة إنها تراجع احتمال بيع أو نقل ذخائر أخرى.

وأعرب المسؤولون الإسرائيليون سرا لمسؤولين أمريكيين عن “الإحباط العميق” بشأن توقف الشحنات وكذلك الإحاطات الإعلامية الأمريكية حول القرار، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.
وقد يؤدي ربط بايدن العلني لشحنات الأسلحة الأمريكية بسلوك إسرائيل إلى توسيع الخلاف بينه وبين نتنياهو، الذي تحدث معه عبر الهاتف يوم الاثنين. وجاءت تلك المحادثة في الوقت الذي أمرت فيه إسرائيل بإجلاء عشرات الآلاف من المدنيين من رفح وشنت ضربات بالقرب من المناطق الحدودية بالمدينة.

وقال بايدن إن تصرفات إسرائيل في رفح لم تتجاوز بعد الخط الأحمر المتمثل في دخول المناطق المكتظة بالسكان، حتى لو تسببت أفعالها في توترات في المنطقة.

وقال إنه أبلغ نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين أن الدعم الأمريكي للعمليات في المراكز السكانية محدود.

وقال: “لقد أوضحت لبيبي وحكومة الحرب: أنهم لن يحصلوا على دعمنا، إذا هاجموا هذه المراكز السكانية”.

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