"تعليم بني سويف" يفوز بالمركزين الأول والثاني في الوحدات المدرسية

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بالتهنئة لمسؤولي التعليم، بالفوز بالمركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في الوحدات المدرسية والعروض ومكون الإرشاد والتوجيه، ضمن مشروع قوى عاملة مصر، والذي تنفذه الوزارة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

فازت مدرسة بني سويف الفنية بنات فازت بالمركز الأول في مجال الوحدات المدرسية،بينما فازت مدرسة الصناعات الزخرفية ببني سويف على المركز الثاني في مجال العروض، وفوز مدرسة الشهيد محمد حسين الفنية بنات على المركز الثالث في نفس المجال، وفي مجال مكون الإرشاد والتوجيه فازت مدارس بني سويف بالمركز الثاني، في حين حصلت الوحدة الفرعية لتيسير الإنتقال لسوق العمل ببني سويف على المركز الثالث في مجال أفضل وحدة.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، لاستعراض تقرير بشأن مشاركة المديرية، في المؤتمر والذي أقيم بالإسكندرية بمشاركة 15 محافظة، وتم عرض إنجازات وحده تيسير الإنتقال لسوق العمل في (مكون الإرشاد والتوجيه، ريادة الأعمال، التوظيف، سوق العمل )حيث شاركت 3 مدارس بأعمالها وعروضها المختلفة وهي مدارس ( الصناعات الزخرفية ببني سويف، والفنية بنات ببني سويف، والشهيد محمد حسين الفنية بنات ببا).

وأشاد وكيل الوزارة، بالإنجاز الذي تحقق خلال المؤتمر وظهور تعليم بني سويف بالشكل المشرف المميز على مستوى الجمهورية مقدمًا التهنئة للمدارس التي حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ولأسرة التعليم الفني وفي مقدمتهم المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني مصطفى عبد الحميد مدير التعليم الصناعي، وولاء أبو زيد مدير وحدة تيسير الإنتقال لسوق العمل، إيمان عبد الحميد مدير مشروع قوى عاملة مصر، وعمرو مكي منسق المشروع، رشا سيد مسؤول الإرشاد والتوجيه، رباب علي مسؤول التوظيف، وشرين عبد الحميد مسؤول معلومات سوق العمل، وجيهان زكريا مسؤول الابتكار وريادة الأعمال ومديري المدارس المشاركة في المؤتمر ، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير.