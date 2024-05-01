أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الأربعاء، فسخ التعاقد مع إحدى شركات الدعاية والإعلان" استجابة لغضب المواطنين وتكرار مخالفاتها التي كان آخرها أمس الثلاثاء بعد استخدامها ألفاظًا اعتبرها الأهالي خادشة للحياء وأثارت استياء المواطنين بالغردقة، رغم التنبيه “أكثر من مرة” على مسؤولي الشركة بتلافي مثل هذه المخالفات وعدم تكرارها موجهًا الشكر للمواطنين لحرصهم على صورة مدينتهم ورفضهم أي أمر يسيء لها، كاشفًا عن توجيهه بإزالة فورية للإعلانات المخالفة التي جرى رصدها.

ووجه محافظ البحر الأحمر، تحذيرًا شديد اللهجة للشركات بأنه لن يسمح بأي مخالفات أو بأي شئ يسيء لبلدنا وشوارعنا التي تقوم الدولة بتوجيهات ودعم من القيادة السياسية بتطويرها وتجميلها لتكون في أبهى صورها أمام المواطنين والضيوف من مختلف أنحاء العالم، مشددًا على أنه لن يسمح بأي إعلانات خارجة عن الذوق العام أو خادشة للحياء، وتمس العادات والتقاليد، أو تخالف القانون المصري، مشيرًا إلى استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء والمدن لمتابعة ولإزالة الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفة.

وكشف المحافظ، أنه بتاريخ 23 أغسطس 2022 جرى التعاقد بين محافظة البحر الأحمر والشركة المذكورة على حق امتياز اعلانات بشوارع (النصر - فرق الأمن - مجمع البنوك بالكوثر - شارع مترو الكوثر)، وقامت الشركة بعدة مخالفات متكررة وجرى اتخاذ العديد من الإجراءات حيال الشركة، أبرزها بتاريخ 5 يناير 2023، جرى إنذارها لتلافي بعض الملاحظات أثناء التوصيل العشوائي للأسلاك الكهربائية التي قد تسبب صاعق كهربائي ومخاطر على الأرواح، وبتاريخ 19 يناير 2023، جرى إنذارها بنفس السبب السابق، وبتاريخ 22 فبراير 2024 حدث صعق كهربائي لطفل في ميدان السقالة بسبب لوحة اعلانات تخص الشركة المذكورة، وبتاريخ 25 مارس 2024.

وحررت مذكرة بخصوص رصد بعض اللافتات الدعائية المسيئة التي جرى تنفيذها بواسطة ذات الشركة، ورغم التنبيه على مندوبيها ومسئوليها عدة مرات لتلافي هذه المخالفات إلا أنه بتاريخ أمس الثلاثاء 30 ابريل، ورُصدت اعلانات تحمل عبارات مسيئة مرة أخرى بمنطقة شارع النصر بجوار السنتر الليبي وسط حالة استياء من المواطنين.