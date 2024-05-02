أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 2-5-2024

تراجع طفيف سجلته أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجلت ارتفاع كبير منتصف الأسبوع الجاري، ثم عاودت التراجع مرة ثانية.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجع بنحو جنيهان، كما تراجعت باقي أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 2-5-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس تراجع بنحو جنيهان، وسجلت في بورصة الدواجن الرئيسية 78 جنيه بعد أن وضلت أمس إلى ٨٠ جنيه.

وترتفع أسعار الفراخ البيضاء من البورصة حتى تصل إلى المستهلك وقد تتجاوز ٨٥ جنيه للكيلو حسب المنطقة التي تباع فيها.

وكانت أسعار الفراخ قد بدأت في التراجع بعد عيد الفطر المبارك بالتزامن مع المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية ومنها الدواجن.

سعر الدواجن اليوم

سعر الدواجن الساسو: 88 جنيه

سعر الدواجن امهات بيضاء: 75 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض :32 جنيه.

كتكوت ساسو :18 جنيه.

كتكوت أبيض شركات 36: جنيه

كتكوت أبيض قطعان: 29.25 جنيه

كتكوت ساسو: 15 جنيه

كتكوت ساسو بيور: 16 جنيه

كتكوت بلدي: 8 جنيه

كتكوت هجين: 11 جنيه.

أسعار البط اليوم

بط مولار 43.00 جنيه

بط تسمين، فرنساوى، شريفان، المانى

24.00 جنيه.

بط فرنساوى بكينى ابيض اوالوان 18.00 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر البيض تراجع كبير مقارنة بأسعاره في شهر رمضان، وأرجع سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، تراجع البيض في الأسواق للمستهلكين بنسبة 31.3% إلى زيادة المعروض مع انتظام المزارع في الإنتاج، الأمر الذي ينعكس على الأسعار في الفترة الحالية، وجاء سعر البيض اليوم في المزرعة كالتالي:

سعر البيض الأبيض : 120 جنيه

سعر البيض الأحمر: 125 جنيه

سعر البيض البلدي: 115 جنيه