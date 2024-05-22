عنوان هذا المقال ليس من عندياتي ولكنه عنوان لموسوعة كبري تقع في حوالي ٥٠٠ صفحة من القطع الكبير هذه الموسوعة أعدها الأستاذ ماجد كامل، وقدم لها قداسة البابا تواضروس الثاني ونشرتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة.

في تقديمه للموسوعة، كتب البابا تواضروس "هذا سجل موسوعي فريد له كل التقدير والامتنان إذ يحوي بين دفتيه سيرة حياة مائة شخصية قبطية نبتت على أرض مصر وقدمت حياتها من أجل الوطن في كافة المجالات الأدبية والثقافية والعلمية والكنسية، وكانت وما زالت شموعا على الدرب وخلال أكثر من قرنين من الزمان تُلهم الآخرين وتسهم في بنيان الوطن والإنسان بأرفع القيم الإنسانية والمبادئ الحياتية".

وفي مقدمته للموسوعة، يكتب الأستاذ ماجد كامل بعد أن استعرض اهتمام شعوب العالم المتحضر بتخليد ذكرى رجالها العظماء عبر العصور بدءًا من العصر اليوناني الروماني ونهاية بجهود الكنيسة القبطية في هذا المجال ومرورا باهتمام العصور المسيحية الأولى ومعاجم التراجم البيزنطية وأعمال الكتاب الذين اهتموا بتسجيل سير العظماء، وكذلك العصور الحديثة في الأدب الأوروبي وفي مصر الحديثة هناك من اهتموا بكتابة سير العظماء مثل العبقريات لعباس محمود العقاد وغيره من الأدباء والمفكرين.

وكذلك الموسوعة القومية للشخصيات البارزة بعد سرده كل هذا التاريخ، يقول الأستاذ ماجد كامل "يسعدني أن أساهم بجهد متواضع من خلال هذا الكتاب بعرض سيرة وأعمال مائة شخصية قبطية من العصر الحديث منذ عهد أسرة محمد علي حتى وقتنا الحاضر ولقد حاولت قدر طاقتي التنوع في اختيار الشخصيات في كل مجالات الحياة، مابين الطب والهندسة والعلوم والأدب وعلم النفس والتاريخ والفن التشكيلي والموسيقى وقضايا المرأة وعلوم القبطيات.

كما راعيت أن تتضمن السير بعض الشخصيات النسائية التي لعبت دورا كبيرا ومؤثرا في المجتمع المصري".

ومن الشخصيات التي حوتها الموسوعة: «إدوار الخراط وإستر فهمي ويصا وإقلاديوس لبيب وإيريس حبيب المصري وألفريد فرج وأنطون سيدهم وأنجيل بطرس سمعان وأنيس عبيد وبطرس بطرس غالي وبلسم عبد الملك وغالي شكري ورشدي سعيد وراغب مفتاح ورفعت كامل وزاهر رياض وسلامة موسى وشفيق متري وزكريا إبراهيم وفؤاد عزيز غالي ولمعي المطيعي وكمال الملاخ ومرقس سميكة ومريت بطرس غالي وميشيل باخوم ولويس عوض ونجيب محفوظ ونبيل راغب وهيلانة سيداروس ووليم سليمان قلادة ويعقوب فام ويونان لبيب رزق وغيرهم الكثير».

إنها بحق موسوعة شاملة زاخرة بالمعلومات القيمة التي لا يمكن لأي باحث أو مثقف الاستغناء عنها.

خالص شكري وتقديري للأستاذ ماجد كامل معد الموسوعة متمنيًا لسيادته المزيد من الكتابات التي ترسخ للمواطنة والحب والبذل والعطاء.