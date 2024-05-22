رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن شكره وتقديره لمجلس النواب على إقراره لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وأكد مدبولي أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة في سبيل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان يتابع الملاحظات والانتقادات التي وُجهت لمشروع القانون أثناء مناقشته؛ سواء في البرلمان أو في وسائل الإعلام، معتبرًا أن ذلك يدل على مناخ ديمقراطي نرحب به.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع، وأن جميع الآراء والملاحظات التي تم طرحها ستأخذ بعين الاعتبار في المرحلة القادمة.

وتضمن القانون الجديد العديد من الأحكام التي تهدف إلى تنظيم عملية منح التزام المرافق العامة للصحة، بما في ذلك:

تحديد شروط منح التزام المرافق العامة للصحة، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على منح التزام المرافق العامة للصحة، وتحديد واجبات والتزامات صاحب الالتزام، بالإضافة لآليات الرقابة على المنشآت الصحية التي يتم إنشاؤها وتشغيلها وتطويرها بموجب التزام المرافق العامة.

وتوقع رئيس الوزراء أن يسهم هذا القانون في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة.