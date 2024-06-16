الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الغيرة السبب".. حبس كوافيرة سكبت الزيت المغلى على وجه وجسد زوجها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بـ حبس كوافيرة قامت بسكب زيت مغلي على وجه وجسد زوجها، في أثناء نومه لقيامه بالتحدث تليفونيا مع إحدى السيدات بعين شمس.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  القاهرة من إلقاء القبض على كوافيرة قامت بسكب زيت مغلي على وجه وجسد زوجها، أثناء نومه لتحدثه تليفونيا مع إحدى السيدات بعين شمس.

البداية عندما ورد إخطار من مستشفى خاص باستقبالها فني كاميرات مصاب بحروق من الدرجه الثانية في جميع أنحاء جسده.

 وبسؤال الزوج اتهم زوجته التي تبلغ من العمر 37 عاما وتعمل كوافيرة، وأكد أنها قامت بسحب إناء كانت تقوم بتحضير الطعام  فيه، وكان به زيت مغلي وقامت بسكبه على وجه زوجها وأنحاء متفرقة من جسده، وتمكن الجيران من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم ضبطها واعترفت بالواقعة لقيام زوجها بالتحدث تليفونيا مع إحدى السيدات، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

لنيابة العامة بالقاهرة حبس كوافيرة سكب زيت مغلي إحدى السيدات بعين شمس عين شمس

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