تراجع سعر البيض في بورصة الدواجن اليوم

يبحث البعض عن أسعارالطيور في الأسواق خصوصا سعر الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1 مايو 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجعا ملحوظا بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 76 جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 85 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 81 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ90 جينهًا.

أسعار الفراخ البلدي الاربعاء 1 مايو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 115 لـ120 جنيها وتصل للمستهلك بـ130 جينهًا.

سجل سعر الدواجن الساسو الاربعاء 1مايو " 2024 في بورصة الدواجن 88 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ92 جنيه.

سعر طبق البيض اليوم الاربعاء 1 مايو أبريل 2024

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم الاربعاء 1 مايو 2024 في بورصة الدواجن 115 جنيها و120 جنيها.

سجل سعر طبق بيض الأبيض اليوم الاربعاء 1 مايو 2024 في بورصة الدواجن 125 جنيها و130 جنيها.

سجل سعر طبق بيض الأحمر اليوم الاربعاء 1 مايو 2024 في بورصة الدواجن 125 جنيها و130 جنيها.

أسعار البانيه اليوم الاربعاء 1 مايو 2024

سجل البانيه اليوم الاربعاء 1 مايو 200 وتصل للمستهلك 210 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم الاربعاء 1 مايو 2024

تراوح أسعار "الأوراك" اليوم الاربعاء 1 مايو 100 وتصل الي المستهلك 110 جنيها.

بينما سجل "الصدور" اليوم الاربعاء 1 مايو 120 جنيه وتصل المستهلك 130 جنيها.

سجلت اسعار "الأجنحة" اليوم الاربعاء 1 مايو بـ70 جنيها وتصل المستهلك 80 جنيها.

وسجل اسعار "الهياكل "اليوم الاربعاء 1 مايو بـ50 جنيها وتصل الي المستهلك 70 جنيها.