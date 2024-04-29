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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين

جريدة الدستور

تشهد الأسواق المصرية انخفاض فى أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجعا ملحوظا بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 85 جنيهًا  من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 90 جنيها. 

أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم  الاثنين 29 أبريل 2024 والتي جاءت كما يلي:-

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 85 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ90 جينهًا.

أسعار الفراخ البلدي الاثنين  29 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 117 جنيها وتصل للمستهلك بـ125 جينهًا.

سجل سعر الدواجن الساسو الاثنين  "29 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 86جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ90 جنيه.

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شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن لـ75 جنيهًا يحقق السعر العادل للمنتج والمستهلك

سعر طبق البيض اليوم الاثنين 29  أبريل 2024 

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم الاثنين 29 أبريل 2024  في بورصة الدواجن 149 جنيها و150 جنيها.

سجل سعر طبق  بيض الأبيض اليوم الاثنين  29 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها و125 جنيها.

سجل سعر طبق  بيض الأحمر اليوم الاثنين  29 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 119 جنيها و125 جنيها.

استمرار تراجع الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 29 إبريل 2024

سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في مصر 2024 مقابل الجنية المصري بالبنوك

أسعار البانيه اليوم الاثنين  29 ابريل 2024 

سجل البانيه اليوم الاثنين  29 أبريل 195 وتصل للمستهلك 210 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم الاثنين29  ابريل 2024

تراوح أسعار "الأوراك" اليوم الاثنين  29 ابريل 110 وتصل الي المستهلك 120 جنيها.

بينما سجل "الصدور" اليوم الاثنين  29 ابريل 130 جنيه وتصل المستهلك 135 جنيها. 

سجلت اسعار   "الأجنحة" اليوم الاثنين 29 أبريل بـ80 جنيها وتصل المستهلك 90 جنيها. 

وسجل اسعار "الهياكل "اليوم الاثنين 29  أبريل بـ60 جنيها وتصل الي المستهلك 70 جنيها. 

الفراخ البيضاء البيض بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اسعار الطيور

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