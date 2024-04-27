مصر تعزز الرعاية الصحية للأشقاء فى غزة والمستضافين وتواصل جهودها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

حرصت مصر، انطلاقًا من دورها الإقليمي الريادي والتزامها بتعزيز التضامن العربي، على تقديم أقصى ما يمكن تقديمه من رعاية صحية للأشقاء في قطاع غزة، وكذلك للمستضافين على أرضها من السودان وسوريا واليمن.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على استمرار الجهود المبذولة لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، وذلك من خلال تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتطوير منظومة الرعاية الصحية.

تعاون وثيق

وأشار الدكتور السبكي إلى أن مصر تعمل بتعاون وثيق مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة في توفير رعاية صحية عالية الجودة ومتاحة للجميع.

وأضاف أن تضافر الجهود من مختلف الجهات يسهم بشكل كبير في تسريع عملية تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبناء نظم صحية قوية قادرة على الصمود في وجه التحديات، بما يُسهم في تعزيز الأمن الصحي العالمي.

جهود مصر في مجال الرعاية الصحية

وتشمل جهود مصر في مجال الرعاية الصحية إرسال فرق طبية متخصصة إلى قطاع غزة لتقديم المساعدة الطبية للمصابين في العدوان الإسرائيلي، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات في غزة، واستقبال الحالات الطبية الحرجة من غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وتقديم الرعاية الصحية للمستضافين من السودان وسوريا واليمن، بما في ذلك الفحوصات الطبية والعلاج والأدوية، وتنفيذ مبادرات لتحسين صحة الأمومة والطفولة في مصر وتعزيز التطعيمات، وكذلك تطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية وتوفير أحدث التقنيات الطبية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الكوادر الطبية المصرية من خلال التدريب والتأهيل المستمر.