سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 8-5-2024

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية؛ لارتباطه بمختلف المعاملات والاستثمارات داخل مصر وخارجها.



ونرصد في السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصري و الأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

47.8874 جنيه للشراء

48.0246 جنيه للبيع



سجل الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

47.74 جنيه للشراء

47.84 جنيه للبيع

سجل الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء

47.73 جنيه للشراء

47.83 جنيه للبيع

سجل الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع



سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأربعاء

47.80 جنيه للشراء

47.90 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء

47.70 جنيه للشراء

47.80 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم



يورو

51.2490 جنيه للشراء

51.4055 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

59.9071 جنيه للشراء

60.0979 جنيه للبيع

دولار كنـدى

34.8881 جنيه للشراء

34.9982 جنيه للبيع

كرون دانماركى

6.8711 جنيه للشراء

6.8912 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.3197 جنيه للشراء

4.3328 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.3852 جنيه للشراء

4.3984 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

52.5196 جنيه للشراء

52.6932 جنيه للبيع

100 ين يابانى

30.8751 جنيه للشراء

30.9696 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

12.7672 جنيه للشراء

12.8059 جنيه للبيع

دينــار كويتى

155.4179 جنيه للشراء

156.1368 جنيه للبيع

درهم اماراتى

13.0377 جنيه للشراء

13.0757 جنيه للبيع

دولار أســـترالى

31.2369 جنيه للشراء

31.3360 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

126.9784 جنيه للشراء

127.3760 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

124.3763 جنيه للشراء

124.7553 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.1270 جنيه للشراء

13.1719 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

67.4470 جنيه للشراء

67.8313 جنيه للبيع

يوان صينى

6.6124 جنيه للشراء

6.6331 جنيه للبيع

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