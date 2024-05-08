الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 8-5-2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية؛ لارتباطه بمختلف المعاملات والاستثمارات داخل مصر وخارجها.


ونرصد في السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصري و الأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف من البنك المركزي المصري.

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تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7/5/2024

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل الدولار في البنك المركزي المصري  اليوم الأربعاء 
    47.8874 جنيه للشراء 
    48.0246 جنيه للبيع


سجل الدولار في البنك الأهلي المصري  اليوم  الأربعاء 

47.74 جنيه للشراء 
47.84 جنيه  للبيع

سجل الدولار في بنك الإسكندرية  اليوم الأربعاء 

47.73 جنيه للشراء 
47.83 جنيه للبيع

سجل الدولار في بنك مصر  اليوم  الأربعاء 

47.75 جنيه للشراء 
47.85 جنيه للبيع

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-5--2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2024/5/7


سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم  الأربعاء 

47.80 جنيه للشراء 
47.90 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس  اليوم الأربعاء 

47.70 جنيه للشراء 
47.80 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم  الأربعاء 

47.75 جنيه للشراء 
47.85 جنيه للبيع

أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية للأسعار المحلية والعالمية

بـ60 جنيهًا.. تجار القليوبية يخفضون أسعار البيض

أسعار العملات الأجنبية اليوم


يورو
51.2490  جنيه للشراء 
51.4055 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.9071  جنيه للشراء
 60.0979 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.8881  جنيه للشراء 
34.9982 جنيه للبيع
كرون دانماركى
6.8711  جنيه للشراء 
6.8912 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.3197  جنيه للشراء 
4.3328 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.3852  جنيه للشراء 
4.3984 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
52.5196  جنيه للشراء 
52.6932 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.8751  جنيه للشراء 
30.9696 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
12.7672  جنيه للشراء 
12.8059 جنيه للبيع
دينــار كويتى
155.4179  جنيه للشراء 
156.1368 جنيه للبيع
درهم اماراتى
13.0377  جنيه للشراء 
13.0757 جنيه للبيع
دولار أســـترالى
31.2369  جنيه للشراء 
31.3360 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.9784  جنيه للشراء 
127.3760 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
124.3763  جنيه للشراء 
124.7553 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.1270  جنيه للشراء 
13.1719 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
67.4470  جنيه للشراء 
67.8313 جنيه للبيع
يوان صينى
6.6124  جنيه للشراء 
6.6331 جنيه للبيع

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