سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 8-5-2024
ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية؛ لارتباطه بمختلف المعاملات والاستثمارات داخل مصر وخارجها.
ونرصد في السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصري و الأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف من البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
سجل الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء
47.8874 جنيه للشراء
48.0246 جنيه للبيع
سجل الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
47.74 جنيه للشراء
47.84 جنيه للبيع
سجل الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء
47.73 جنيه للشراء
47.83 جنيه للبيع
سجل الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء
47.75 جنيه للشراء
47.85 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأربعاء
47.80 جنيه للشراء
47.90 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء
47.70 جنيه للشراء
47.80 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء
47.75 جنيه للشراء
47.85 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
51.2490 جنيه للشراء
51.4055 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.9071 جنيه للشراء
60.0979 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.8881 جنيه للشراء
34.9982 جنيه للبيع
كرون دانماركى
6.8711 جنيه للشراء
6.8912 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.3197 جنيه للشراء
4.3328 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.3852 جنيه للشراء
4.3984 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
52.5196 جنيه للشراء
52.6932 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.8751 جنيه للشراء
30.9696 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
12.7672 جنيه للشراء
12.8059 جنيه للبيع
دينــار كويتى
155.4179 جنيه للشراء
156.1368 جنيه للبيع
درهم اماراتى
13.0377 جنيه للشراء
13.0757 جنيه للبيع
دولار أســـترالى
31.2369 جنيه للشراء
31.3360 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.9784 جنيه للشراء
127.3760 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
124.3763 جنيه للشراء
124.7553 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.1270 جنيه للشراء
13.1719 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
67.4470 جنيه للشراء
67.8313 جنيه للبيع
يوان صينى
6.6124 جنيه للشراء
6.6331 جنيه للبيع
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