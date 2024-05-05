بـ60 جنيهًا.. تجار القليوبية يخفضون أسعار البيض

في خطوة مفاجئة ساهمت في تهدئة أسعار البيض المرتفعة، قام عدد من تجار البيض في محافظة القليوبية بإطلاق مبادرات لبيع طبق البيض بأسعار منخفضة تراوحت بين 60 و65 جنيهًا للطبق الواحد.

جاءت هذه المبادرات في وقت شهدت فيه أسعار البيض ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر الطبق في بعض المتاجر إلى أكثر من 170 جنيهًا، مثيرًا غضب المواطنين واستياءهم من هذه الأسعار الجامحة.

وبادر عدد من تجار البيض إلى خفض الأسعار بشكل كبير، مستغلين تكاليف الأوزان في أعمالهم التجارية، بهدف تقديم بديل بأسعار معقولة للمواطنين، في خطوة وصفها البعض بـ"مبادرات الخير" التي لا تهدف للربح أو الدعاية.

ولاقت هذه المبادرات إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين شهدوا جودة البيض ونظافته وحجمه الكبير، بالإضافة إلى السعر المنخفض الذي يقل بفارق يصل إلى 35 جنيهًا عن أسعار السوق في بعض الأماكن.

جورج: أسعار البيض في البقالات خيالية

"الدستور" تحدثت مع اثنين من أصحاب تلك المبادرات، فأكد جورج، أحد تجار البيض جملة، بمركز طوخ محافظة القليوبية، أن سبب بيعه لطبق البيض بسعر 60 جنيهًا فقط، يرجع إلى ارتفاع أسعار البيض في الأسواق الرئيسية والبقالات التي تبيع البيضة الواحدة بأسعار تراوحت بين 4 و5 جنيهات للبيضة الواحدة.

وأوضح "جورج" أنه عندما كان سعر البيض في البقالات أقل، كان يبيع طبق البيض بسعر 60 جنيهًا فقط، بينما يبيعه البقال بسعر 120 إلى 180 جنيهًا للطبق الواحد، مشيرًا إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين غير قادرة على شراء البيض بأسعاره الحالية في البقالات.

وأضاف أنه يشتري البيض من السوق المفتوحة والتجار مباشرة، لافتًا إلى أن بعض التجار بدأوا في بيع البيض بأسعار مخفضة مثله، حيث يوجد تاجر في بنها يبيع طبق البيض بـ 60 جنيهًا أيضًا، بعد أن كان أول من بدأ ببيع البيض بهذا السعر المنخفض.

خاطر: مبادرات الخير لخدمة المواطنين

وقال محمد خاطر، أحد تجار البيض، إن مبادرته لبيع طبق البيض بسعر 65 جنيهًا فقط جاءت بهدف تقديم خدمة للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار البيض في الأسواق والمحلات التجارية.

وأوضح "خاطر" أنه لاحظ ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البيض، حيث وصل سعر الطبق إلى 170 و175 جنيهًا في بعض المولات والهايبر ماركت، فيما تراوحت الأسعار في المحلات العادية بين 150 و160 جنيهًا للطبق الواحد، ما يدل على عدم وجود الرقابة الكافية من الجهات المسئولة.

ولفت إلى أن المبادرة التي أطلقها لا تهدف للربح أو الدعاية، بل كانت مجرد "مبادرة خير" كما وصفها، لتقديم بديل بسعر مناسب للمواطنين. مشيرًا إلى أن مبادرته استندت إلى تكلفة الأوزان في عمله كتاجر بيض، ولاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين شهدوا جودة البيض ونظافته وحجمه الكبير، بالإضافة إلى السعر المنخفض بفارق 35 جنيهًا عن أسعار السوق.

أشار إلى أن مبادرته واجهت بعض الانتقادات من قبل البعض، لكنه أكد على سلامة نيته في تقديم خدمة للمواطنين وأنه ليس لديه مانع من مساندة أي مبادرة تخدم المواطنين، لافتًا إلى أنه اضطر لرفع أسعار البيض لديه بسبب رفع أسعاره طبقًا لبورصة البيض التي تعتمد على العرض والطلب، لكنه وعد بإطلاق مبادرة أخرى للتيسير على المواطنين.