حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

تقام مباراة الاهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب "حمادي العقربي" برادس.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب التي ستقام يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري على ستاد القاهرة.

حكم مباراة الأهلي والترجي

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الإدارة التحكيمية لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بين الأهلي والترجي التونسي إلى الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال.

ويدير مصطفى غربال المباراة تحكيميًا ويعاونه كل من مقران قوراري كمساعد أول، وعباس أكرم زرهوني كمساعد ثان، فيما يتواجد معتز إبراهيم الشلماني كحكم رابع.

ويتواجد الموريتاني دحان بيدا كحكم لتقنية الفيديو، ويعاونه الحكمة الرواندية ساليما موكاسانجا، كمساعد أول لحكم تقنية الفيديو، والأنجولي جيرسون دوس سانتوس كمساعد ثان لحكم تقنية الفيديو.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري الأبطال

يحل المارد الأحمر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء، على ستاد رادس الشهير، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

بينما تقام مواجهة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، على لقب دوري أبطال إفريقيا، في تمام الثامنة مساء 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.



القناة الناقلة لذهاب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي التونسي

تنقل مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر انطلاقها في تمام العاشرة مساء، على الهواء مباشرة، عبر إحدى شبكات قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك الشبكة القطرية، كل حقوق البث الرسمي والحصري، لذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية (2023/2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.