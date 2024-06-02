خلال الموجة الحارة.. أشياء يجب عليك القيام بها لتجنب التعرض لمشكلة صحية

تشهد البلد خلال هذ الوقت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، فهناك موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب اتباع العديد من الإجراءات للحفاظ على الصحة والسلامة. من الأمور الأساسية التي يجب الحرص على القيام بها، بحسب ما ذكر في موقع "هيلث" المهتم بأخبار الصحة.





البقاء في الداخل قدر الإمكان:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً.

- البقاء في الأماكن المكيفة والتهوية الجيدة.





شرب الكثير من السوائل:

- الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من الماء، حتى في حالة عدم الشعور بالعطش.

- تجنب المشروبات الكحولية والمشروبات المحتوية على الكافيين، لأنها تزيد من فقدان السوائل.





ارتداء الملابس المناسبة:

- ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة المصنوعة من الأقمشة القطنية.

- استخدام الألوان الفاتحة التي تعكس الحرارة بدلًا من امتصاصها.





استخدام وسائل الحماية من الشمس:

- وضع واقي الشمس على الجلد المكشوف بعامل حماية عالٍ.

- ارتداء القبعات والنظارات الشمسية لحماية الرأس والعينين.





الاستحمام بالماء البارد:

- الاستحمام بالماء البارد أو استخدام المناشف المبللة لتبريد الجسم.





تجنب النشاط البدني الشاق:

- الحد من ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية الشاقة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة.

- إذا كان لابد من ممارسة الرياضة، فمن الأفضل القيام بذلك في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء.





الاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للخطر:

- التأكد من سلامة الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

- توفير الرعاية اللازمة لهم ومراقبة حالتهم الصحية باستمرار.





التعرف على أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري:

- من الأعراض الشائعة لضربة الشمس: ارتفاع حرارة الجسم، جفاف الجلد، نبض سريع وقوي، ودوار أو فقدان الوعي.

- من الأعراض الشائعة للإجهاد الحراري: التعرق الغزير، نبض ضعيف وسريع، إعياء، صداع، وغثيان.





الاتصال بالطوارئ عند الحاجة:

- إذا ظهرت أعراض ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري، يجب الاتصال بالطوارئ فورًا.

- توفير الإسعافات الأولية للمصابين بتبريدهم وإعطائهم السوائل إن كانوا واعين.





باتباع هذه النصائح والإجراءات، يمكن تقليل مخاطر التعرض لمشاكل صحية بسبب الموجات الحارة وارتفاع درجات الحرارة، والحفاظ على سلامة الجميع.