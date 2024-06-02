القوصى لـ"الشاهد": غلطة السادات أنه أعطى الضوء الأخضر للجماعات الدينية بالعمل

قال الدكتور أسامة القوصى، الداعية والباحث الإسلامى، كنت متطرفًا ولم أكن ارهابيا ولم تتلطخ يدي أو كلماتي بالدماء.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، بعنوان"30 يونيو أيام المجد والكرامة" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "Extra News"، تربيتي مع أسرتي كان بها انضباط وحرص علي التعليم.

وأضاف:" غلطة الرئيس السادات أنه أعطي الضوء الأخضر للجماعات الدينية بالعمل".

وتابع:"دفع السادات حياته ثمن لذلك، لأنه أعطائهم الضوء الأخضر للجماعات الارهابية للعمل، وكان معظم الأعضاء من اتحاد الطلاب في جامعة عين شمس مرقصيين وناصريين وبعدها ظهرت الجماعات الدينية وأخذت هذه الأنشطة من الجماعات الدينية، ومن ضمن الطلاب في هذه الجماعة شاب عمره 30 سنة في الفرقة الثالثة طب، وكان مسجون وخارج من المعتقل وكان هو القيادي محمود عزت، لأنه كان في المعتقل وكان من تلاميذ سيد قطب، وكان يروج لمذكرات سيد قطب "معالم في الطريق".