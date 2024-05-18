زيادة أعداد جماهير الترجى أمام الأهلى للمرة الثالثة

أكدت تقارير تونسية، أن أمن استاد رادس سيسمح بدخول عدد أكبر من الجماهير لمباراة الأهلي والترجي بعد طرح مزيد من التذاكر صباح اليوم.

وكانت وزارة الرياضة التونسية، قد أعلنت عن زيادة أعداد الجماهير من 27 ألف متفرج إلى 34 ألفًا أمس؛ ليتم طرح تذاكر جديدة صباح اليوم وتصل أعداد الجماهير إلى 40 ألف مشجع.

وجاء قرار وزارة الرياضة التونسية؛ تجنبًا لحدوث حالات شغب أمام استاد رادس خاصةً بعد مشادات الجماهير والأمن خلال طرح التذاكر أمس.

اقرأ أيضًا.. قبل مواجهة الليلة.. مشوار الأهلى والترجى فى دورى أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

يأتي موعد مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 الذهاب مساء اليوم السبت الموافق 18 مايو 2024 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر والكويت والأردن والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة 9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان والساعة 11 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مباراة الإياب للأهلي والترجي يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 في تمام الساعة 8 مساء، حيث تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الذهاب في تونس على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وكان الأهلي قد استهل، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سان جورج الإثيوبي، في الدور التمهيدي الثاني، حيث أقيمت مباراتا الذهاب والإياب بالقاهرة.



وفاز الأهلي، ذهابًا بثلاثية نظيفة، سجلها حسين الشحات (هدفين)، وأحمد عبدالقادر، قبل أن يكرر فوزه إيابًا برباعية نظيفة، سجلها كل من محمد مجدي أفشة (هدفين)، ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، ليعبر الأهلي إلى دور المجموعات.



وأوقعت القرعة الأهلي، في مجموعة تضم كلًا من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.



وبدأ الأهلي، مشواره في دور المجموعات، بانتصار مستحق على ضيفه ميدياما الغاني، بثلاثية نظيفة، ليتعادل بعدها خارج الديار مع يانج أفريكانز التنزاني، بهدف لمثله.



وبعدها، تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري، سلبيًا في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة.



وحقق الأهلي، فوزًا غاليًا خارج قواعده على ميدياما الغاني، بهدف دون رد، في الجولة الخامسة، قبل أن يتغلب على ضيفه يانج أفريكانز، بهدف دون رد، في الجولة السادسة.



وفي الدور ربع النهائي، تغلب الأهلي على سيمبا التنزاني، بالفوز عليه 1-0 ذهابًا في دار السلام، 2-0 إيابًا في القاهرة.



وفي نصف النهائي، تخطى الأهلي، عقبة مازيمبي الكونغولي، بالتعادل ذهابًا 0-0 في لوبومباشي، ثم الفوز 3-0 إيابًا في القاهرة.