السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي والترجي

موعد مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة من أكثر التساؤلات التي يطرحها الملاييم عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبيل انطلاق صفارة بدء مباراة الذهاب حيث يسعى فريق القلعة الحمراء للتتويج باللقب الثاني عشر في تاريخ البطولة والثاني مع المدرب السويسري مارسيل كولر.

موعد مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال افريقيا 2024

يأتي موعد مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال افريقيا 2024 الذهاب مساء اليوم السبت الموافق 18 مايو 2024 في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر والكويت والأردن والساعة 8 مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة 9 مساءا بتوقيت ليبيا والسودان والساعة 11 مساءا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم مباراة الإياب للأهلي والترجي يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 في تمام الساعة 8 مساء حيث تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي فيما تقام مباراة الذهاب في تونس على ملعب حمادي العقربي في دراس.

قبل مواجهة الليلة.. مشوار الأهلى والترجى فى دورى أبطال أفريقيا

رحلة خاصة لنقل بعثة نادى الأهلى إلى مطار تونس

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي اليوم 

يتوقع الجميع أن تشكيل نادي الأهلي في مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 اليوم كما يلي:-

  • حراسة المرمي: مصطفي شوبير.
  • خط الدفاع: علي معلول- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.
  • خط الوسط: مراون عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.
  • خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.
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أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري الأبطال

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دورى أبطال إفريقيا| كولر يعاين أرضية ملعب مباراة الأهلى والترجى

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي الإياب ورابط الحجز 

جاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي الإياب كما يلي:-

سعر تذكرة الدرجة الثالثة يمين ويسار 100 جنيه.

سعر تذكرة الدرجة الثانية يمين ويسار 150 جنيه.

سعر تذكرة الدرجة الأولى يمين ويسار 300 جنيه.

ويمكن حجز التذاكر من خلال هذا الرابط (من هنا) وفقا للأسعار السابقة.

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