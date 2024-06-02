الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبو شامة: نخشى نية نتنياهو من التأهب لإفشال خطة بايدن لوقف الحرب بغزة

نتنياهو
نتنياهو

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إنه لاشك أن والإدارة الأمريكية ممثلة في الرئيس الأمريكي جو بايدن وضع ثقله السياسي خلف مقترح يبدو أنه إعادة صياغة أو تجديد لصياغات سابقة لعدد من المقترحات التي نوقشت في أكثر من جولة من جولات المفاوضات التي راعتها أطراف مختلفة جمعت في النهاية مصر وقطر والولايات المتحدة أملا في إقناع الحكومة الإسرائيلية بمجموعة الأفكار التي نوقشت في السابق وتبلورت في النهاية فيما اقترحه الرئيس الأمريكي.

وأضاف أبو شامة، السبت، خلال مداخلة ببرنامج “عن قرب”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الموقف هذه المرة مختلف عن جولات سابقة للهدنة أفشلتها إسرائيل بشكل كبير وإن كانت في كل المرات حاولت أن توحي للعالم والرأي العام الداخلي إسرائيل بأن حماس هي السبب الرئيسي في إفشال الصفقات.

ولفت أن أطراف أخرى حاولت أن تضعهم في قفص الاتهام في هذه القصة، لكن في النهاية كل العالم وكلنا يعلم أن إسرائيل هي كانت السبب الرئيسي في فشل كل الخطط التي نوقشت في السابق، ونخشى أن يكون نتنياهو يجهز أو يعد العدة هذه المرة لإفشال خطة بايدن بشكل أو بآخر.


 

القاهرة الإخبارية الادارة الامريكية المفاوضات إسرائيل فشل الولايات المتحدة

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