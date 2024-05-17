دورى أبطال إفريقيا| كولر يعاين أرضية ملعب مباراة الأهلى والترجى

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق على معاينة أرضية ملعب حمادي العقربي برادس قبل بداية المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الثامنة مساء غدٍ السبت بتوقيت تونس «العاشرة بتوقيت القاهرة» في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي قد أقيم ظهر اليوم بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود، بينما يرتدي فريق الترجي زيه التقليدي المكون من القميص الأصفر والأحمر.

وتمت مناقشة كل الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كل الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

كولر يحدد ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي اليوم

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب حمادي العقربي "رادس" استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها في العاشرة مساء غدٍ السبت.

ويحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني ملامح تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء وإيقاف طريقة وأسلوب البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق الترجي.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الترجي

وظهرت المؤشرات الأولية لـ تشكيل الأهلى أمام الترجي، على النحو الآتي:

مصطفي شوبير في حراسة المرمي.

علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني في خط الدفاع.

أكرم توفيق وإمام عاشور ومروان عطية في خط الوسط.

وفي الهجوم حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين في وجود الجهاز المعاون بعد عرض فيديو لمدة 15 دقيقة ملخص أهم نقاط القوة والضعف للترجي بعد حصوله عليه من ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو.

وتحدث المدير الفني للأهلي خلال المحاضرة الفنية عن صعوبة المواجهة بعدما شاهد آخر 5 مباريات للترجي سواء على ملعبه أو خارج ملعبه للوقوف على أسلوب الفريق التونسي.

وطلب كولر من سامي قمصان المدرب المساعد الحديث عن بعض الأجواء التي عاشها كمدرب مع الفريق أمام الترجي من قبل للحصول على قدر كافٍ من المعلومات عن الأجواء في ملعب رادس.

وأكد كولر للاعبين أن مواجهة الترجي على ملعبه لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أنه سيعتمد على الدعم الجماهيري في الملعب بجانب وجود بعض اللاعبين المميزين سواء في وسط الملعب أو في خط الهجوم.