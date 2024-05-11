السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل نصائح كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة في الدوري

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

حرص السويسري  مارسيل كولرالمدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي علي توجيه تحذيرات شديدة اللهجة للاعبي الفريق قبل المواجهة الهامة اليوم  أمام بلدية المحلة في الدوري.

كولر طلب من اللاعبين بذل أقصى الجهد في المباراة من أجل الحصول علي الثلاث نقاط واغلاق صفحة الدوري قبل الاستعداد لمباراة نهائي بطولة افريقيا أمام الترجي التونسي السبت المقبل في تونس.

وشدد كولر علي ان مباراة بلدية المحلة هي البروفة الاخيرة للفريق ولذا هناك ضرورة في التزام كل لاعب بالمهام المكلف بها خلال المباراة.

وأضاف المدير الفني ان المباراة صعبة للغاية خاصة وان بلدية المحلة يسعي جاهدا لتحقيق اي مكسب من المباراة بالحصول ولو علي نقطه.ولذا فان الجميع مطالب ببذل جهد مضاغف لتحقيق الفوز.

وطلب كولر من لاعبي الدفاع ضرورة الرقابة علي حسام أشرف هداف الفريق والذي ينافس علي لقب هدف الدوري مما يعني الحذر في مراقبته .

كولر يطالب لاعبي الأهلي بعدم الإنشغال بالنهائي الأفريقي 

وشدد المدير الفني علي ضرورة التركيز في لقاء بلدية المحلة وعدم الإنشغال بالنهائي الأفريقي خاصة أن المباراة أمامها بعض الوقت نستعد خلالها بشكل جيد.

وطالب كولر من اللاعبين الحفاظ علي أنفسهم في ظل الضغوط التي يعاني منها الفريق في الأونة الأخيرة لاسيما إنه ليس من السهل على أى لاعب أن يخوض مباريات كل 48 ساعة ويحقق الفوز ولكن سمة الفريق البطل البحث عن الإنتصارات دائما.

من جانبه، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي سيخوض اللقاء والمكون من مصطفي شوبير في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة وعمر كمال عبدالواحد وفي وسط الملعب أكرم توفيق ومروان عطية وأمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم وفي الهجوم محمود كهربا.

في المقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي اليوم مع بلدية المحلة في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري العام، تبدأ المباراة تمام السابعة مساء باستاد غزل المحلة.

لعب الفريقان 25 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود بلدية المحلة للدوري العام موسم 1992-1993، كانت المباراة الأولى يوم 18 نوفمبر 1992، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد رمضان، وآخر مباراة في 27 فبراير الماضي وانتهت بفوز الأهلي 5-1 أحرز للأهلي وسام ابو علي هدفين، وهدف وحيد لكل من كريم فؤاد ورضا سليم وأنتوني موديست.

الاهلى كولر بلدية المحلة الدوري على معلول مصطفى شوبير كهربا

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