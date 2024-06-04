الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شخصية مأزومة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ورطة.. بين هذين الرجلين ـ وصف الرجل هنا مجازٌ ـ تضطرب أحوال العالم، وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط.. الأول يواجه عاصفة شعبية في الجامعات، ضد مساندة الإدارة الأمريكية، بلا حدود، للمجازر في قطاع غزة، وانتقلت هذه العاصفة إلى الشارع الأمريكي، بعد ضلوع الولايات المتحدة في هذه المجازر، والمشاركة فيها، بالدعم المالي والعتاد العسكري، والحماية التي تُضفيها واشنطن على إسرائيل في المحافل الدولية، وسط حملة انتخابات قادمة، يواجه فيها بايدن، خسارة، أصبحت قريبة، أمام منافسه اللدود دونالد ترامب، وتحوّل في الرأي العام الأمريكي، خصوصًا في الولايات ذات الأغلبية العربية والمسلمة.. والثاني، بات رهينًا لتهديدات سومترينش وابن جفير، بانهيار حكومته، عند انسحابهما منها، إذا هو لم يُكمل الحرب ويقضى على الفلسطييين، وفي القلب منهم، حماس، كما أنه تحت ضغط الشارع الإسرائيلي، ومطالبة عائلات المحتجزين في القطاع، بضرورة الموافقة على اتفاق هدنة، يعيد لهم أبناءهم، الذين قتلت قوات الاحتلال جانبًا منهم، في عمليات عسكرية متهورة في القطاع، ليموت بعضهم، ضمن من استشهد من أبناء القطاع بعشرات الآلاف، دون أن تحقق تل أبيب أهداف مجزرتها في القطاع، وهي القضاء على حماس وإضعاف قدراتها العسكرية، والإفراج عن الرهائن.. حتى بات الجميع على قناعة، بأن إسرائيل خسرت الحرب، كما أكد أكثر من 77% ممن شملهم استطلاع رأي لصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، بينما رأي 20% فقط، ممن شملهم الاستطلاع، بأنه ما زال (هناك أمل).. وعلى وقع الضربات القاسية، التي توجهها قوات المقاومة لجنود الاحتلال وضباطه وتدمير آلياته العسكرية، أوضح استطلاع في جيش الاحتلال، أن 42% فقط من ضباط القوات العاملة في هذا الجيش، هم من لديهم القدرة على الاستمرار بين صفوفة، والباقية لا يرغبون الانخراط في الخدمة.

أضف إلى ما سبق، تحذير محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، من أنه من المتوقع أن تكلف الحرب المستمرة ضد حركة حماس إسرائيل حوالي 67 مليار دولار، بين عامي 2023 و2025، وشدد على أن (التكاليف الأمنية والمدنية للحرب كبيرة وتمثل تحديًا كبيرًا للميزانية.. ومن المتوقع أن تزداد ميزانية الأمن المستقبلية بشكل دائم، مما يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.. وهنا، على الحكومة أن تتأكد من قيامها بإجراء التوازنات الصحيحة وتعديلات الميزانية في ضوء تزايد النفقات الأمنية الدائمة).. إلا أن مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، تساحي هنجبي، يتوقع سبعة أشهر أخرى من القتال.. وسوف يثير اقتراح هنجبي ـ الذي يُنظر إليه على أنه أحد المقربين من بنيامين نتنياهو ـ بأن الصراع قد يستمر لمدة سبعة أشهر أخرى على الأقل، قلق الكثيرين في إسرائيل وخارجها، ويدفع إلى تزايد الضغوط الدولية على القادة الإسرائيليين، لوضع استراتيجية كاملة لإنهاء القتال ورؤية مقنعة لما بعد الحرب للأراضي الفلسطينية المحتلة.

في الولايات المتحدة، أخبر مسئولو المخابرات الأمريكية، أعضاء الكونجرس، بأن إسرائيل وإن قالت إنها أضعفت القدرات القتالية لحماس، إلا أنها لم تقترب من القضاء عليها، وهو الهدف الرئيسي للحكومة الإسرائيلية في الحرب، وهو ما يثير انقسامًا كبيرًا في إسرائيل، باعتبار أن الحكومة تعطي الأولوية لهزيمة حماس والقضاء عليها، على حساب تأمين إطلاق سراح الرهائن.. وفي الشهر الماضي، دعا عضو مجلس الحرب ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، جادي أيزنكوت، الحكومة إلى وقف إطلاق النار والعمل على تحرير الرهائن باعتبارها أولولية، منتقدًا موقف نتنياهو القائم على أن الضغط العسكري على حماس وحده سيسمح بعودة الرهائن، ويثير المسئولون الأمريكيون (شكوكًا) بشأن ما إذا كان تدمير حماس أو القضاء عليها هدفًا واقعيًا، مؤكدين أن إضعاف قوتها القتالية قد يكون (أكثر قابلية للتحقيق) من القضاء التام عليها، باعتبار شبكة الأنفاق التي تمتلكها ويصعب اختراقها.. ولم يتضمن التقرير الاستخباراتي للكونجرس مناقشة عدد مقاتلي حماس الذين قتلوا، أو تقديرات دقيقة للخسائر في صفوف المدنيين، الذين يقول مسئولو الصحة في غزة، إن عددهم جاوز الـ36 ألف شهيد.. وذكرت (نيويورك تايمز)، أن مسئولي الاستخبارات الأمريكية، امتنعوا عن تقديم تقديرات محددة حول عدد مقاتلي حماس الذين قتلوا، بحجة أن (هذه التقديرات ليست دقيقة وليست لها معنى)، مما دفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى القول بأن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة (جاوز الحد)، وأنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال، وأنه يضغط من أجل زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، والتوصل إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.. فماذا فعل بايدن؟

طرح بايدن ـ الذي يتعرض لضغوط في عام الانتخابات لوقف الصراع في غزة، الذي دخل الآن شهره الثامن ـ يوم الجمعة الماضي، ما وصفه بأنه اقتراح إسرائيلي من ثلاث مراحل، لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن رهائن إسرائيليين، قائلًا (حان الوقت لتنتهي هذه الحرب وتبدأ في اليوم التالي).. وتشمل المرحلة الأولى، وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، عندما تنسحب القوات الإسرائيلية من (جميع المناطق المأهولة بالسكان) في غزة، ويتم إطلاق سراح بعض الرهائن ـ بمن فيهم كبار السن والنساء ـ مقابل مئات السجناء الفلسطينيين، ويمكن للمدنيين الفلسطينيين العودة إلى ديارهم في غزة، إلى جانب دخول ستمائة شاحنة يوميًا لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر.. في هذه المرحلة، ستتفاوض حماس وإسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار (طالما أن حماس تفي بالتزاماتها)، كما قال بايدن، وإذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار المؤقت سيمتد مع استمرارها.. وفي المرحلة الثانية، سيكون هناك تبادل لجميع الرهائن الأحياء المتبقين، بمن فيهم الجنود الذكور، وستنسحب القوات الإسرائيلية من غزة، وسيبدأ وقف إطلاق النار الدائم.. وستشمل المرحلة الثالثة خطة رئيسية لإعادة إعمار غزة وإعادة (الرفات الأخيرة) للرهائن إلى عائلاتهم.

بايدن، الذي أصبح يواجه الغضب المتزايد من العناصر التقدمية في الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه، بسبب المعاناة التي سببتها الحرب للمدنيين في غزة.. دعا في خطابه، القيادة الإسرائيلية، إلى مقاومة ضغوط أولئك في إسرائيل الذين كانوا يضغطون من أجل استمرار الحرب (إلى أجل غير مسمى)، وهي مجموعة قال إنها تضم بعضًا في الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، (إنهم يريدون احتلال غزة.. إنهم يريدون الاستمرار في القتال لسنوات، والرهائن ليسوا أولوية بالنسبة لهم.. حسنًا، لقد حثثت القيادة في إسرائيل على الوقوف وراء هذه الصفقة، على الرغم من أي ضغوط تأتي).. وناشد الإسرائيليين ألا يفوتوا فرصة وقف إطلاق النار، (بصفتي الرئيس الأمريكي الوحيد الذي ذهب إلى إسرائيل في وقت الحرب، وكشخص أرسل للتو القوات الأمريكية للدفاع مباشرة عن إسرائيل عندما هاجمتها إيران، أطلب منكم التراجع خطوة إلى الوراء، والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة.. لا يمكننا أن نخسر هذه اللحظة).. ودخل بايدن في نوبة رثاء، غير معروفة عنه، لحال الفلسطينيين في غزة، (لقد تحمل الشعب الفلسطيني الجحيم المطلق في هذه الحرب.. رأينا جميعا الصور الرهيبة من الحريق المميت في رفح في وقت سابق من هذا الأسبوع)!.

وهنا نتوقف.. فالناظر إلى خطاب بايدن عن بنود اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس الذي أعلنه يوم الجمعة الماضي، يدرك أنه نفس مضمون الوثيقة المصرية التي تقدمت بها القاهرة في أبريل الماضي، ووافقت عليها حماس، وشكك فيها الإسرائيليون والأمريكيون، عبر التقرير الذي نشرته الـCNN، إلا أنه يبدو أن بايدن أراد أن يأخذ (اللقطة)، التي ربما تعينه على مجابهة وضعه المأزوم داخل بلاده، والفوز بتأييد الناخبين في صناديق الاقتراع، خلال نوفمبر القادم، خصوصًا وأن العديد ممن يُفترض إطلاق سراحهم، حال الاتفاق على المرحلة الأولى من الهدنة، معظمهم من الأمريكيين مزدوجي الجنسية، إلا أن الغرابة تتفجر من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي تحدث مع نظرائه الأردنيين والسعوديين والأتراك، وشدد على أن (حماس يجب أن تقبل الصفقة، وأن على كل دولة لها علاقة مع حماس، الضغط عليها للقيام بذلك دون تأخير).. فكيف ذلك، وحركة حماس هي من سبق ووافقت على الوثيقة المصرية السابقة، وقد أكد بايدن، هذه المرة، أن حماس تلقت الاقتراح، وقالت إنها مستعدة للمشاركة (بشكل إيجابي وبطريقة بناءة)، في أي اقتراح يستند إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين، واتفاق (حقيقي) لتبادل الأسرى، إذا (أعلنت إسرائيل بوضوح التزامها بهذا الاتفاق).. فهل فعلت تل أبيب؟.

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إنه فوض فريقه التفاوضي بتقديم الاتفاق، (مع الإصرار على أن الحرب لن تنتهي حتى تتحقق جميع أهدافها، بما في ذلك عودة جميع رهائننا وتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية)!.. فمع من تتفق إسرائيل؟.. وهل تل أبيب جادة في توقيع إتفاق هدنة؟.

في اجتماع نقلته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، قام رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنجبي بإهانة وتوبيخ أفراد عائلات الرهائن، بعد أن واجهوه عندما أخبرهم أن الحكومة (لن تتخذ قرارًا بوقف الحرب لإعادة جميع الرهائن)..وقال لهم، (لا أعتقد أن هذه الحكومة ستنجح في إتمام الصفقة.. هذه الحكومة لن تتخذ قرارًا بوقف الحرب لإعادة جميع الرهائن.. يجب أن نواصل القتال.. الحكومة ليست لديها خطة بديلة في حالة عدم إعادة الرهائن في غضون بضعة أسابيع أو أشهر.. سنواصل القتال في غزة وفي الشمال، وعندها فقط سنجلس لتقييم الوضع).

(إذن نحن ضائعون؟)، سأل أحد أفراد عائلة الرهائن.. فأجاب هنجبي: (نعم ضائعون).. حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.