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رياضة

عاجل| موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

محمد الشناوي
محمد الشناوي

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلى مناقشة أي عروض خليجية لرحيل محمد الشناوى حارس المرمى في الميركاتو الصيفى.

وأكد المصدر أن كولر شدد على ضرورة وجود “الشناوي” وبقائه في الموسم المقبل خاصة أنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في المباريات.

وأضاف المصدر أن كولر يراهن على تعافي محمد الشناوي حارس المرمي من الإصابة بخلاف دوره القيادي الكبير داخل الفريق سواء في الملعب أو في غرفة خلع الملابس.

وأشار المصدر إلى أن كولر قرر غلق الباب أمام أي تكهنات حول رحيل الحارس الدولي بعد مشاركة مصطفى شوبير بشكل أساسي مؤخرًا في المباريات واقترابه من قيادة حراسة عرين القلعة الحمراء في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

11 لاعبًا خارج حسابات كولر أمام بلدية المحلة

وكان السويسري مارسيل المدير الفني قد استبعد 11 لاعبًا من قائمة فريقه التي ستخوض مباراة بلدية المحلة المقرر لها في السابعة مساء اليوم علي ستاد المحلة ويأتي على رأس اللاعبين المستبعدين كل من محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، وسام أبو علي، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، حمزة علاء، عمرو السولية، محمد عبد المنعم، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا.

ويسعى الفريق الأول بنادي الأهلي إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثاتبة نحو المنافسة على لقب الدوري، بينما يبحث البلدية عن تحقيق الفوز للدخول في المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدوري.

ويلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي مع نظيره بلدية المحلة، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم السبت، في تمام السابعة مساء.

ويحتل الفريق الأول بنادي الأهلي المركز العاشر برصيد 30 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل بلدية المحلة المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

كولر الشناوي الاهلى شوبير الميركاتو الصيفي

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