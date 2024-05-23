الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 /5 /2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية حيث يبلغ للشراء 46.7429 جنيه وللبيع 46.8780 جنيه.

 

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 مايو 2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.


سعر الدولار اليوم في مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 
46.7429 جنيه للشراء
46.8780 جنيه للبيع

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري
46.74 جنيه للشراء 
46.84 جنيه للبيع

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

46.68 جنيه للشراء 
46.78 جنيه للبيع
 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 
 46.8 جنيه للشراء 
46.9 جنيه للبيع

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة
46.75 جنيه للشراء 
46.85 جنيه للبيع

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

46.74 جنيه للشراء 
46.84 جنيه للبيع

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

46.74 جنيه للشراء 
46.84 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية 


دولار أمريكى
46.7429 جنيه للشراء
46.8780 جنيه للبيع 
يورو
50.6506 جنيه للشراء
50.8158 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.4756 جنيه للشراء
59.6663 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.2288 جنيه للشراء
34.3378 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.7891 جنيه للشراء
6.8091 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.3749 جنيه للشراء
4.3883 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.3582 جنيه للشراء
4.3714 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
51.1242 جنيه للشراء
51.2945 جنيه للبيع
100 ين يابانى
29.8810 جنيه للشراء
29.9693 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
  12.4628 جنيه للشراء
12.4995 جنيه للبيع
دينــار كويتى
 152.2668 جنيه للشراء
152.7568 جنيه للبيع
درهم اماراتى 
12.7247 جنيه للشراء
12.7643 جنيه للبيع
دولار اســـترالى 
31.1494 جنيه للشراء
31.2489 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
 123.9732 جنيه للشراء
124.3613 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى 
121.4163 جنيه للشراء
121.8053 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى 
12.8203 جنيه للشراء
12.8644 جنيه للبيع
دينـار اردنـى 
65.8350 جنيه للشراء
66.2119 جنيه للبيع
يوان صينى
6.4564 جنيه للشراء
6.4753 جنيه للبيع

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