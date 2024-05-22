الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من 20 إلى 50 جنيهًا.. خريطة أسعار تذاكر عروض القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

القبة السماوية
القبة السماوية

يعتبر مركز القبة السماوية العلمي، بمكتبة الإسكندرية، وجهه مثاليًّا لمختلف الاعمار للابحار في تجربة هامة للعلم والتكنولوجيا، لتنمية الوعي والابتكار والمعرفة.

فمن خلال عروض سينمائية تعرض ب 360 درجة تحاكي قبة السماء، لتوصيل المادة العلمية المعروضة بطريقة جذابة وممتعة وكأنك تنتقل موقعك الواقعي الى عالم الخيال.

وتعمل شاشات القبة السماوية بنظام مستكشف السماء "5.4 Explorer Sky، "وهو النظام الأحدث فى العالم  والذى يدعم رؤية شاملة لكل زوايا السماء، لتزيد من المتعة والابهار الممزوجة بالاستفاده.

عروض القبة السماوية

حياة الأشجار 33 دقيقة 
مستقبل الطيران 27 دقيقة
الاسكندرية مهد علم الفلك 22 دقيقة
نجوم الفراعنة 35 دقيقة
العجائب السبع 30 دقيقة
المهمة 25 دقيقة
واحة في الفضاء 25 دقيقة
سر الجاذبية 45 دقيقة

أسعار التذاكر

تستقبل القبة السماوية ضيوفها بفئات سعرية متنوعة بدءا من عمر 4 سنوات

سعر التذكرة للطلبة 20 جنيها 
سعر التذكرة لغير الطلبة 50 جنيها 
سعر التذكرة للاجانب 200 جنيها 
 

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"المتاحف والتعليم والبحث" في مكتبة الإسكندرية.. الخميس

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