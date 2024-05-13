مكتبة الإسكندرية تنظم النسخة الثامنة للمدرسة الفرنكوفونية الدولية بالرباط

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قسم التواصل الدولي بقطاع المكتبات والجمعية الدولية الفرنكوفونية لإخصائي المكتبات والمعلومات (AIFBD) ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (BNRM) ومدرسة علوم المعلومات (ESI)؛ الدورة الثامنة للمدرسة الصيفية الفرنكوفونية الدولية في علوم المعلومات والمكتبات تحت عنوان (إتاحة البيانات: ركيزة الابتكار والتحول الرقمي)، في الفترة من 14 إلى 19 مايو 2024م بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

وتسلط النسخة الثامنة الضوء حول موضوع (إتاحة البيانات والعلم المفتوح)، حيث يضم البرنامج الثقافي للمدرسة الصيفية الفرنكوفونية الدولية عددًا من الدورات المكثفة والتي تقام على مدار ستة أيام متواصلة بعدد 30 ساعة، والتي تدور حول 3 محاور رئيسية تجمع بين الجانب النظري والجانب العملي، وهي قضايا إتاحة البيانات والعلم المفتوح في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وورش عمل لتعلم كيفية استخدام أدوات وتقنيات إتاحة البيانات، وحلقات نقاشية حول التحديات والفرص التي تقدمها إتاحة البيانات.

وتعتبر المدرسة الصيفية الفرنكوفونية الدولية فرصة فريدة للتدريب والتعرف على أحدث الاتجاهات الدولية في مجال علوم المكتبات، كما أنها مكان للقاء وتبادل الخبرات حيث تستهدف فئات مختلفة منها جمهور المهنيين في قطاع المعلومات والمكتبات، ورواد التراث الثقافي، وكذلك طلاب علوم المكتبات والمعلومات أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

وجدير بالذكر أن تلك الدورة تأتي على هامش المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته التاسعة والعشرين والمنظم من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط بالمملكة المغربية، والذي يضم عددًا من الخبراء الدوليين في مجال علوم المكتبات وإتاحة البيانات والعلم المفتوح والذكاء الاصطناعي.