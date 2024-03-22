الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-3-2024 فى مصر

الدولار
الدولار

يقدم موقع الدستور نشرته الاقتصادية اليومية بعرض أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في معاملات التحويل والبنكنوت في البنوك المصرية والأجنبية.


ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-3-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.


سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري  
شراء 46.6079 جنيه  
بيع 46.7465 جنيه  
 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات  البنك الأهلي المصري  


شراء  46.62 جنيه 
بيع 46.72 جنيه

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك مصر 

شراء 46.7  جنيه 
بيع 46.8 جنيه


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك الاسكندرية 

 شراء  46.6  جنيه 
بيع  46.7 جنيه


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك التجاري الدولي  cib

شراء  46.6  جنيه 
بيع  46.7 جنيه

 

سعر الدولار اليوم مصر تحديث يومي

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك القاهرة  


شراء  46.8 جنيه 
بيع  46.7 جنيه

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك قناة السويس  

شراء  46.6  جنيه 
بيع  46.7 جنيه

 

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اسعار العملات الاجنبية في مصر  


يورو
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51.0519 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى
59.4996 جنيه للشراء 
59.6953 جنيه للبيع

دولار كنـدى
34.5320 جنيه للشراء 
34.6476 جنيه للبيع

كرون دانمركى
6.8242 جنيه للشراء 
6.8452 جنيه للبيع

كرون نرويجى
4.4194 جنيه للشراء 
4.4333 جنيه للبيع 
كرون ســويدى
4.4824 جنيه للشراء 
4.4963 جنيه للبيع 
فرنك سويسرى
52.2042 جنيه للشراء 
52.3888 جنيه للبيع

100 ين يابانى
30.8396 جنيه للشراء 
 30.9334 جنيه للبيع
دينــار كويتى 
151.6048 جنيه للشراء 
152.1052 جنيه للبيع

درهم اماراتى
12.6897 جنيه للشراء 
12.7309 جنيه للبيع

دولار اســـترالى 
30.7985 جنيه للشراء 
30.9041 جنيه للبيع

دينــار البحــرين 
123.6381 جنيه للشراء 
124.0223 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى
121.0531 جنيه للشراء 
121.4258 جنيه للبيع 
ريـــال قطــــرى 
12.7728 جنيه للشراء 
12.8248 جنيه للبيع 
دينـار اردنـى 
65.6449 جنيه للشراء 
66.0261 جنيه للبيع

يوان صينى 
6.4741 جنيه للشراء 
6.4938 جنيه للبيع


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