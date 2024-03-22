سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-3-2024 فى مصر
يقدم موقع الدستور نشرته الاقتصادية اليومية بعرض أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في معاملات التحويل والبنكنوت في البنوك المصرية والأجنبية.
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-3-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري
شراء 46.6079 جنيه
بيع 46.7465 جنيه
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك الأهلي المصري
شراء 46.62 جنيه
بيع 46.72 جنيه
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك مصر
شراء 46.7 جنيه
بيع 46.8 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك الاسكندرية
شراء 46.6 جنيه
بيع 46.7 جنيه
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك التجاري الدولي cib
شراء 46.6 جنيه
بيع 46.7 جنيه
سعر الدولار اليوم مصر تحديث يومي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك القاهرة
شراء 46.8 جنيه
بيع 46.7 جنيه
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك قناة السويس
شراء 46.6 جنيه
بيع 46.7 جنيه
اسعار العملات الاجنبية في مصر
يورو
50.8958 جنيه للشراء
51.0519 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.4996 جنيه للشراء
59.6953 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.5320 جنيه للشراء
34.6476 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8242 جنيه للشراء
6.8452 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.4194 جنيه للشراء
4.4333 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.4824 جنيه للشراء
4.4963 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
52.2042 جنيه للشراء
52.3888 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.8396 جنيه للشراء
30.9334 جنيه للبيع
دينــار كويتى
151.6048 جنيه للشراء
152.1052 جنيه للبيع
درهم اماراتى
12.6897 جنيه للشراء
12.7309 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
30.7985 جنيه للشراء
30.9041 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
123.6381 جنيه للشراء
124.0223 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
121.0531 جنيه للشراء
121.4258 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
12.7728 جنيه للشراء
12.8248 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
65.6449 جنيه للشراء
66.0261 جنيه للبيع
يوان صينى
6.4741 جنيه للشراء
6.4938 جنيه للبيع
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