سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-3-2024 فى مصر

يقدم موقع الدستور نشرته الاقتصادية اليومية بعرض أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في معاملات التحويل والبنكنوت في البنوك المصرية والأجنبية.



ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-3-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري

شراء 46.6079 جنيه

بيع 46.7465 جنيه



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك الأهلي المصري



شراء 46.62 جنيه

بيع 46.72 جنيه

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك مصر

شراء 46.7 جنيه

بيع 46.8 جنيه



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك الاسكندرية

شراء 46.6 جنيه

بيع 46.7 جنيه



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك التجاري الدولي cib

شراء 46.6 جنيه

بيع 46.7 جنيه

سعر الدولار اليوم مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك القاهرة



شراء 46.8 جنيه

بيع 46.7 جنيه

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات بنك قناة السويس

شراء 46.6 جنيه

بيع 46.7 جنيه



اسعار العملات الاجنبية في مصر



يورو

50.8958 جنيه للشراء

51.0519 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

59.4996 جنيه للشراء

59.6953 جنيه للبيع

دولار كنـدى

34.5320 جنيه للشراء

34.6476 جنيه للبيع

كرون دانمركى

6.8242 جنيه للشراء

6.8452 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.4194 جنيه للشراء

4.4333 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.4824 جنيه للشراء

4.4963 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

52.2042 جنيه للشراء

52.3888 جنيه للبيع

100 ين يابانى

30.8396 جنيه للشراء

30.9334 جنيه للبيع

دينــار كويتى

151.6048 جنيه للشراء

152.1052 جنيه للبيع

درهم اماراتى

12.6897 جنيه للشراء

12.7309 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

30.7985 جنيه للشراء

30.9041 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

123.6381 جنيه للشراء

124.0223 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

121.0531 جنيه للشراء

121.4258 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

12.7728 جنيه للشراء

12.8248 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

65.6449 جنيه للشراء

66.0261 جنيه للبيع

يوان صينى

6.4741 جنيه للشراء

6.4938 جنيه للبيع



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