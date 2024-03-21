الأرز بـ28 جنيها.. انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بكفر الشيخ

رصد موقع "الدستور" انخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية مع توافرها بكثرة بنطاق محافظة كفر الشيخ، وهو ما يمثل بداية انفراجة لأزمة غلاء الأسعار التي ضربت الأسواق الفترة الماضية، ما دفع الحكومة إلى وضع خطة للتغلب على تلك الأزمة من خلال العمل الدؤوب على حل أزمة غلاء الأسعار وأيضا شن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمنع حالات الاحتكار والغش التجاري.

أبرز السلع التي انخفضت أسعارها في كفر الشيخ

ولعل أبرز السلع الغذائية التي انخفضت سعرها زيت الطعام والذي كان تجاوز سعره ال 100 جنيها الفترة الماضية وحاليا انخفض سعره ليتراوح مابين 65 - 70 جنيها، وانخفض سعر كيلو السمنة من 150 جنيها تقريبا إلى 100 جنيه حاليا في الأسواق، فيما انخفض سعر كيلو الأرز من 38 جنيها للكيلو الواحد إلى 28 جنيها حاليا بالأسواق، وانخفض سعر كيلو المعكرونة من 38 جنيها للكيلو إلي 30 جنيها للكيلو، وانخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء من 115 إلي 100 جنيها للكيلو الواحد.

كما انخفض سعر كيلو الدقيق الفاخر من 40 جنيها إلي 25 جنيها للكيلو الواحد، فيما انخفض سعر السمك البلطي حيث تراوح سعره مابين ال 60 - 70 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بعد أن وصل سعره الفترة الماضية 90 جنيها في الأسواق، كما شهد سوق الخضروات والفاكهه انخفاضا ملحوظا في الأسعار.

ارتياح بين المواطنين

وتسبب انخفاض الأسعار وتوافر كافة السلع الغذائية، في حدوث حالة ارتياح وسعادة بين المواطنين، آملين في حدوث المزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

من جهتها، فقد كلّف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة الاحتكار والغش التجارى، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما فى ذلك الغلق الإدارى والغرامات المالية.

كما كلف المحافظ مديرية التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وجهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، بالتنسيق لفرض الرقابة على الأسواق ومنافذ السلع ومحال الجزارة والدواجن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وإعلان أسعار السلع في أماكن واضحة للمواطنين.

