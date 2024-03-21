الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الأرز بـ28 جنيها.. انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بكفر الشيخ

توافر السلع الغذائية
توافر السلع الغذائية بكفر الشيخ

رصد موقع "الدستور" انخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية مع توافرها بكثرة بنطاق محافظة كفر الشيخ، وهو ما يمثل بداية انفراجة لأزمة غلاء الأسعار التي ضربت الأسواق الفترة الماضية، ما دفع الحكومة إلى وضع خطة للتغلب على تلك الأزمة من خلال العمل الدؤوب على حل أزمة غلاء الأسعار وأيضا شن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمنع حالات الاحتكار والغش التجاري.

أبرز السلع التي انخفضت أسعارها في كفر الشيخ

ولعل أبرز السلع الغذائية التي انخفضت سعرها زيت الطعام والذي كان تجاوز سعره ال 100 جنيها الفترة الماضية وحاليا انخفض سعره ليتراوح مابين 65 - 70 جنيها، وانخفض سعر كيلو السمنة من 150 جنيها تقريبا إلى 100 جنيه حاليا في الأسواق، فيما انخفض سعر كيلو الأرز من 38 جنيها للكيلو الواحد إلى 28 جنيها حاليا بالأسواق، وانخفض سعر كيلو المعكرونة من 38 جنيها للكيلو إلي 30 جنيها للكيلو، وانخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء من 115 إلي 100 جنيها للكيلو الواحد.

txt

تحرير 53 محضر تمويني للمخابز والمحال المخالفة في كفر الشيخ

كما انخفض سعر كيلو الدقيق الفاخر من 40 جنيها إلي 25 جنيها للكيلو الواحد، فيما انخفض سعر السمك البلطي حيث تراوح سعره مابين ال 60 - 70 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بعد أن وصل سعره الفترة الماضية 90 جنيها في الأسواق، كما شهد سوق الخضروات والفاكهه انخفاضا ملحوظا في الأسعار.

ارتياح بين المواطنين

وتسبب انخفاض الأسعار وتوافر كافة السلع الغذائية، في حدوث حالة ارتياح وسعادة بين المواطنين، آملين في حدوث المزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

من جهتها، فقد كلّف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة الاحتكار والغش التجارى، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما فى ذلك الغلق الإدارى والغرامات المالية.

كما كلف المحافظ مديرية التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وجهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، بالتنسيق لفرض الرقابة على الأسواق ومنافذ السلع ومحال الجزارة والدواجن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وإعلان أسعار السلع في أماكن واضحة للمواطنين.
 

موقع الدستور زيت طعام سلع غذائية محافظة كفرالشيخ انخفاض الأسعار

مواد متعلقة

التحالف الوطنى يوزع الشنط الرمضانية على 500 أسرة فى كفر الشيخ

أسماء الفائزين بمسابقة التحالف الوطني لحفظة القرآن بكفر الشيخ (خاص)

محافظ كفرالشيخ: حملات مكثفة بالأسواق لمكافحة الغش التجارى

تحرير 28 محضرًا تموينيًا بمركز بلطيم وقلين في كفر الشيخ

التحالف الوطنى يوزع شنطًا رمضانية على 500 أسرة أولى بالرعاية بكفرالشيخ

منسق التحالف الوطنى يكشف لـ"الدستور" تفاصيل أكبر مسابقة لحفظة القرآن بكفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بطرق مركز الرياض

كسح مياه الأمطار وتطهير شبكات الصرف الصحي في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

الرئيس السيسى لـ هانى شاكر: "شكرًا جزيلًا وسعيد إنى أشوفك"

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسى يلبى أمنية إحدى الأمهات المثاليات على المسرح

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

الرئيس السيسى ممازحًا مدبولى: "معيط مش موجود.. اتكلم براحتك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محوري

عبد الرحيم طايع

رمضان في غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة